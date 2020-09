12 Inch Lovers zagen succesvolle dj-feestjes wegvallen door corona: “Eigen vinylrelease kon op geen beter moment verschijnen”

Lennert Hoedaert

25 september 2020

11u37 5 Hasselt Christophe ‘Cemode’ Dom (40) uit Achel en Dimitri ‘Seelen’ Celen uit Kiewit (38), in een vorig leven dj’s in de legendarische Illusion in Lier, stampten acht jaar geleden het succesvolle concept 12 Inch Lovers -waarbij enkel gemixt wordt met vinylplaten- uit de grond. Het begon als een klein feest, maar groeide intussen uit tot een begrip in hun streek. Maar ook zij moesten door dat verdomde virus al hun geplande feestjes annuleren. Gelukkig broedden ze al voor de coronacrisis op een eigen vinylrelease, die nu officieel verschenen is.

Christophe en Dimitri leerden elkaar kennen toen ze draaiden in The Level, de bovenverdieping van de Illusion. Jarenlang voorzagen ze de discotheek van de betere house en grooves. In 2012, toen dj-sets met vinyl bijna volledig uit de wereld verdwenen waren, hadden we goesting om dat eens over te doen. Onze eerste feestje vond plaats in een jeugdhuis voor een dikke 200 man”, aldus Dimitri. “Dat was zeer geslaagd en daarom hebben we het nog een keer gedaan. Stelselmatig is het concept dan gegroeid. Vanaf onze eerste outdoor in 2015 is het uit de hand beginnen lopen, op een goede manier weliswaar.” (lacht) Christophe: “Uiteindelijk kwam er altijd veel meer volk dan verwacht opdagen.”

“Het geheim van ons succes? Ik denk dat élk feestje altijd beter was dan het vorige. Bezoekers zeggen altijd dat we onszelf overtreffen. Het concept klopt gewoon. Ik merk dat veel andere organisatoren met indrukwekkende line-ups op de proppen komen, bij ons is dat niet. Wij kondigen geen dj’s op voorhand aan en wij verkopen toch de boel uit”, aldus Dimitri. “We hebben onze eigen resident-dj’s gekweekt door contesten te organiseren en dat wordt gewaardeerd door het publiek. Bij ons hoor je ook nooit harde bonzai, het is het vinylverhaal met house dat het voornaamste is”, vult Christophe aan.

Tom Boonen

In de loop der jaren zijn de twee ook een tweede leven als dj’s gestart, met passages op onder meer Tomorrowland en Extrema Outdoor. Ondertussen bleef 12 Inch Lovers maar groeien. “De laatste jaren merkten dat we ook bezoekers uit Leuven, Antwerpen en Nederland lokten. Zelfs Tom Boonen zou al eens gespot zijn op een van onze avonden”, aldus Christophe. Dimitri: “We hangen ook niet vast aan een club of vaste locatie. Veel retroconcepten worden in een hokje geduwd, maar in onze ogen kan dat voor iedereen anders zijn. Zo komen er ook jonge gasten naar onze feestjes, daarom stoppen we ook recentere klassiekers in onze playlists.”

Uiteraard gooide corona zoals bij alles roet in het eten. “We hadden net voor de lockdown nog een succesvolle wintereditie. Die tweedaagse indoor was bijna volledig uitverkocht, onze outdoor was op één uur uitverkocht. Gelukkig hebben we de release van deze vinyl. Het zijn twee platen, die een compilatie vormen van de typische 12 Inch Lovers-muziek.” Nog voor de release in de winkels ligt, is het al een succes. 200 pakketten, goed voor 400 platen, zijn al dankzij voorbestellingen de deur uitgegaan.

Christophe: “We zijn een vinyl only-concept. Ik vond een eigen plaat uitbrengen dan ook een volgende logische stap. Deze plaat belichaamt waarvoor we staan, het is een van de mooiste dingen die we neergezet hebben. 12 inch lovers blijft na acht jaar een fantastisch verhaal en zal blijven groeien. Op de twee platen staan nummers voor de échte liefhebbers die we in de loop van ons carrière gespeeld hebben, van twee tot twintig jaar oud.”

Vinylbeurs

Hoe hard missen beide heren de feestjes? “Heel hard”, klinkt het unaniem. “Nu begint de coronaperiode echt heel lang te duren. We keken ernaar uit om in juli onze volgende editie organiseren, maar helaas. Ik mis het zelfs organiseren harder dan het draaien zelf”, zegt Christophe. “Misschien moeten we volgend jaar sowieso een extra dag invoeren?”, werpt Dimitri spontaan op. “Ik hoop alleszins dat we volgend jaar weer kunnen draaien, desnoods met een temperatuurmetingen en een bundel andere maatregelen. Momenteel is het onmogelijk om iets te plannen”, aldus Dimitri nog.

“We zijn met drie in de organisatie en hebben gelukkig allemaal een andere job, dus op zich kunnen we financieel er wel door geraken, maar het is een passie die wegvalt. We hebben de laatste jaren zeer hard gewerkt aan 12 Inch Lovers, dus deze release had op geen beter moment kunnen komen. We kunnen nu op zijn minst ons concept tot bij de mensen thuis brengen”, klinkt het. “We zijn ook aan het denken over andere concepten zoals een vinylbeurs. De gemiddelde leeftijd van onze bezoekers is 34-35 jaar en veel mensen hebben kinderen. Misschien moeten we het combineren met een kinderopvang?”, lacht Dimitri. “De cirkel zou dan letterlijk en figuurlijk rond zijn.”

De vinylrelease van 12 Inch Loves is vanaf vandaag verkrijgbaar in alle fysieke en online platenwinkels en op iTunes. Je kan hen volgen via www.12inchlovers.be en Facebook.