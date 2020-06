11 gedetineerden voor de rechter? Dan moet proces in bubbels verlopen Birger Vandael

26 juni 2020

15u44 0

Deze vrijdag stond in de correctionele rechtbank van Hasselt een zaak omtrent een Georgische inbrekersbende op de agenda. Met zeventien beklaagden, waarvan elf gedetineerden, ging het om een vrij omvangrijke zaak. Iedereen moet immers ook verdedigd worden en er is ook een tolk nodig om het nodige vertaalwerk te leveren. De rechter bedacht bijgevolg een systeem met verschillende bubbels. Deze werden opgesteld op basis van de feiten die samen werden gepleegd. In totaal ontstonden zo zeven groepen. De agenten van de politie, die tussen het volk plaatsnamen, droegen allemaal een mondmaskertje en ook enkele beklaagden volgden dat voorbeeld.