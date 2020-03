101 coronapatiënten opgenomen op afdelingen Intensieve Zorgen van Limburgse ziekenhuizen Emelie Wojcik

29 maart 2020

16u24 0 Hasselt De Limburgse ziekenhuizen telden zondag in totaal 460 patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Daarvan verblijven momenteel 101 personen op de afdelingen Intensieve Zorgen. De afgelopen weken stierven 72 mensen aan de gevolgen van het virus.

De meeste coronapatiënten die op de afdeling Intensieve Zorgen verblijven, liggen in het Genkse ZOL (32 patiënten) en het Hasseltse Jessa Ziekenhuis (31 patiënten). Wat Covid-19-besmettingen en -overlijdens betreft, spant het Jessa dan weer de kroon met 124 besmettingen en 24 overlijdens. In het ZOL zijn dat 91 besmettingen en 6 overlijdens, waaronder ook de 30-jarige verpleegster Isaura Castermans.

Het Sint-Trudo Ziekenhuis kreunt dan weer onder het tekort aan bedden op de afdeling Intensieve Zorgen. Momenteel verblijven er acht patiënten op de afdeling terwijl er tien bedden beschikbaar zijn. Daarom werden al dertien patiënten overgebracht naar de afdeling Intensieve Zorgen van nabijgelegen ziekenhuizen. Vier andere patiënten werden gehospitaliseerd in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Momenteel verblijven er dus 68 coronapatiënten in Sint-Trudo. Twintig personen overleefden het virus niet.

Minder dan vijftig besmettingen

Met de patiënten van Sint-Trudo erbij, telt het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder momenteel 46 Covid-19-patiënten. Daarvan verblijven er zeven op de afdeling Intensieve Zorgen. Tien patiënten stierven er aan de gevolgen van het coronavirus.

Het Peltse Mariaziekenhuis behandelt momenteel 47 coronapatiënten. Acht van hen blijven op hun kamer op de afdeling Intensieve Zorgen. Ook in het Maaseikse Ziekenhuis Maas en Kempen sterken acht van de 35 patiënten aan met de intensieve zorgen die ze verkrijgen. Het sterftecijfer van beide ziekenhuizen is momenteel zes (Mariaziekenhuis) en vijf (Ziekenhuis Maas en Kempen).

AZ Vesalius in Tongeren telde op zondag 49 patiënten die besmet zijn met Covid-19. Daarvan krijgen zeven mensen momenteel intensieve zorgen. Vrijdag liet het ziekenhuis nog weten dat er ondertussen één persoon overleed aan het coronavirus. Het ziekenhuis communiceert pas maandag weer over een eventueel nieuw sterftecijfer.