1000 deelnemers op de 3de editie SportCarrousel Dirk Selis

24 september 2019

11u34 0 Hasselt Afgelopen vrijdag maakte Action Park Kiewit zich klaar voor de 3e editie van de SportCarrousel. Een evenement voor kinderen vanaf 6 jaar met een fysieke of mentale beperking. “Maar liefst 1000 deelnemers zijn komen opdagen. Een mooie groei voor dit toegankelijke sportevenement dat al van de eerste editie een schot in de roos was,” aldus schepen Habib El Ouakili en sportfunctionarissen Gino Hoebers en Catherine Debrouwer van vzw Carrousel.

“Vzw Carrousel is een vereniging die vakanties inricht voor kinderen met een beperking. Zij krijgen een all-in week aangeboden met begeleiding. Hierdoor krijgen de ouders die vaak de primaire zorggever zijn, ook een weekje de tijd om te ontspannen,” vertellen Hoebers en Debrouwer. “Wij zijn verantwoordelijk voor de sporttak van de vereniging en voorzien deze sportdag voor heel wat kinderen uit Limburg en zelfs de grensgebieden met Antwerpen en Vlaams-Brabant.” “Dit is een prachtig initiatief,” vertelt een enthousiaste El Ouakili. “Het doel van dit evenement is deze kinderen een sportieve, uitdagende dag te laten beleven. Dat op zich is een mooie insteek, maar als je dan ziet dat meer dan 200 mensen zich hier vrijwillig voor inzetten. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn. Dit bewijst voor mij dat sporten mensen samenbrengt. Als stad ondersteunen wij dit met veel plezier!”

Teamverband

De atleten konden kiezen uit 60 verschillende activiteiten. Elk half uur verplaatsten de deelnemers zich naar een nieuwe tak. De meeste van de uitdagingen zijn in teamverband zoals voetbal of een wandelzoektocht, maar er zijn ook individuele sporten zoals boogschieten. Wel vormen de atleten steeds een team van 6 tot 10 personen.