100 vlinders in het rusthuis: “Ze stimuleren de zintuiglijke prikkels van de senioren” Lien Vande Kerkhof

18 september 2019

13u01 2 Hasselt In Woonzorgcentrum HOGEVIJF campus Stadspark is woensdag een vlindertuin met maar liefst honderd kleurrijke exemplaren geopend. “Het uniek project, dat ongeveer een maand zal duren, zal invulling moeten geven aan de huiselijke sfeer voor de bewoners”, aldus schepen Lies Jans (N-VA).

De firma Groencreaties Coppin plaatste een tijdje geleden in een aangepaste kast honderd poppen van exotische vlinders in de multifunctionele ruimte op de eerste verdieping, waar dagelijks activiteiten plaatsvinden, van de zorgcampus. Binnen minder dan twee weken groeiden die uit tot volwaardige vlinders, afkomstig uit Zuid-Afrika en Azië. Om de vlinders een veilige thuis te bieden en te voldoen aan al hun noden werd er door de medewerkers van HOGEVIJF nauw samengewerkt om de ruimte om te bouwen tot een volwaardige thuis voor de vlinders. Dat deden ze door planten te voorzien die voldoende nectar bieden om de vlinders te voeden.

“De bewoners konden alle stappen van het proces mee volgen. Van de opbouw van de vlindertuin tot de levering van de poppen. En nu kunnen ze ook de vlinders mee verzorgen. Door deel te nemen aan de verzorging van de diertjes krijgen de bewoners het gevoel een bijdrage te leveren en hebben ze zo ook een zinvolle dagbesteding”, vult schepen Jans aan. “Alleen jammer dat de diertjes maar twee weken leven”, klinkt het bij enkele bewoners.

Bewoonster Denise reageert alvast enthousiast over het project. “Nadat ik vanmorgen ben opgestaan, heb ik me meteen in de vlindertuin gezet”, vertelt ze, terwijl de vlinders op haar schouder komen zitten. “En ik zal hier ook gewoon een hele dag blijven, denk ik. Het is echt leuk om de verschillende soorten vlinders te zien, met hun mooie kleuren. Je zal de komende tijd niet lang moeten zoeken waar ik zit.”

Zintuiglijke prikkels

Volgens Lies Jans worden ook de zintuigelijke prikkels van de bewoners gestimuleerd. “Door zich in de vlindertuin te zetten, zullen ze kunnen wegdromen bij de geuren van de planten, de bewegingen van de vlinders en de rustige muziek. Tegelijk is het ook een mooie gelegenheid om familieleden en bezoekers te betrekken. De deuren van onze zorginstellingen staan voor iedereen open”, vertelt schepen Jans.

“De vlindertuin zal vrij te bezoeken zijn voor iedereen. Zo kunnen onze bewoners hun familieleden uitnodigen om hen te verrassen met dit spectaculaire project binnen hun ‘eigen’ thuis. De vlindertuin is eenvoudig te vinden door de aangegeven pijlen of je volgt de diertjes gewoon wanneer je het gebouw binnenwandelt.”