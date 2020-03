1 op 4 Limburgse bedrijven vreest mei niet te halen UNIZO Limburg roept overheid op om extra in te zetten op de gezondheid van de ondernemingen Dirk Selis

19 maart 2020

14u33 0 Hasselt UNIZO Limburg peilde op 18 en 19 maart bij 359 Limburgse ondernemers naar de impact van de lockdown light. Daaruit blijkt dat er bij 1 op 3 ondernemers onduidelijkheid blijft over wat ze mogen of moeten doen. Ondernemers vrezen ook een mogelijke verlenging van de lockdown periode. Indien dat gebeurt, heeft 1 op 4 angst het niet te redden als de lockdown zou lopen tot eind mei 2020. 7 op 10 ondernemers vreest ook geldgebrek en 1 op 2 verwacht moeilijkheden bij het afbetalen van leningen en interesten. Tot slot geven 3 op 5 aan dat telewerk voor medewerkers onmogelijk is.

Onderzoek van UNIZO Limburg – gisteren en vandaag bij 359 Limburgse ondernemers – bevestigt dat er nog veel onduidelijkheid heerst over de corona-maatregelen. 1 op 3 geeft aan dat het erg onduidelijk is wat ze mogen of moeten doen. Vooral de bouwsector (33%), diensten aan personen met fysieke contacten (20%) en vrije beroepen (19%) hebben nood aan meer duidelijke informatie. Verder toont het onderzoek aan dat 1 op 4 getroffen wordt door een verplichte sluiting. 1 op 5 bedrijven mag en kan probleemloos open blijven. Ook opvallend: meer dan 3 op 10 bedrijven zouden wel open mogen blijven, maar beslissen toch om geheel of gedeeltelijk te sluiten o.w.v .dalende opdrachten of veiligheidsredenen voor zichzelf of hun personeel.

Roodgloeiend

“Sinds 13 maart staat onze UNIZO Coronalijn roodgloeiend, net als onze mail- en chatboxen. Zo hielpen we ondertussen in heel Vlaanderen al ruim 20.000 bezorgde ondernemers. Daarbij trachten we om zoveel mogelijk van die onduidelijkheid weg te nemen”, vertelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. “Maar we merken dat elke nieuwe beslissing en verstrenging van de maatregelen in de voorbije dagen telkens voor een explosie van vragen zorgt, vooral in de eerder genoemde sectoren van bouw, vrije beroepen en diensten aan personen. Denk maar aan keukenbouwers, landmeters, fotografen en immomakelaars.”

De gezondheid van de bevolking primeert in deze crisis, maar de overheid mag ook de gezondheid van onze ondernemers niet negeren. Bart Lodewyckx

Thuiswerk

3 op 5 ondernemers geven aan dat telewerk voor medewerkers onmogelijk is. “Belangrijk daarbij is de vaststelling dat bijna de helft (45%) van de ondernemingen waar geen telewerk mogelijk is, ook niet de nodige regels rond social distancing in acht kan nemen. Dat werkt het toenemend aantal “vrijwillige’ sluitingen (geheel of gedeeltelijk) in de hand”, aldus Lodewyckx.

Financiële problemen

In het onderzoek komen ook enkele belangrijke financiële problemen naar boven. 7 op 10 ondernemers verwachten geldgebrek en 1 op 2 verwacht moeilijkheden bij het afbetalen van leningen en interesten. Daarnaast geven meer dan 4 op 10 aan dat ze problemen zullen hebben om leveranciers te betalen. “De overheid heeft wel al maatregelen getroffen zodat liquide middelen langer in het bedrijf kunnen blijven - doorgaans een tweetal maanden - via het later betalen van belastingen en btw. Met UNIZO Limburg pleiten we ervoor dat dit langer kan, ook als de coronacrisis in juni (hopelijk) onder controle is. Onze kmo’s moeten dan nog uit een diep dal klimmen en zullen alle liquiditeiten in hun bedrijf nog nodig hebben”, stelt Lodewyckx.

Welzijn en welvaart creëren

Ondernemers vrezen een mogelijke verlenging van de lockdown periode. Indien dat gebeurt, heeft 1 op 4 angst het niet te redden als de lockdown zou lopen tot eind mei 2020. Nog eens bijna 1 op 5 haalt eind juni niet en 1 op 10 redt het niet tot eind juli. 3 op 10 ondernemers denken 2020 te overleven bij een lange lockdown. “We moeten er alles aan doen om een bloedbad te vermijden”, gaat Lodewyckx verder. De gezondheid van de bevolking primeert in deze crisis, maar de overheid mag ook de gezondheid van onze ondernemers niet negeren. Het is uitermate belangrijk dat ze welzijn én welvaart creëren. UNIZO Limburg pleit daarom voor een noodfonds waarin enkele miljarden worden vrijgemaakt om de ondernemingen in alle getroffen sectoren te ondersteunen, want anders zal het aantal faillissementen niet te tellen zijn. We hebben nood aan een soort Marshall-plan, als we willen dat onze economie na deze crisis terug opveert! Tien jaar geleden heeft de overheid kosten nog moeite gespaard om de banken te redden. De overheid moet nu evenveel inspanningen leveren om onze kmo’s te redden. En dat mag wat kosten. Want een economie die niet meer opveert, gaat ons veel meer kosten.”