1 op 3 Limburgse ondernemers neemt door corona slechts 1 week of minder vakantie in 2020: “Vakantie nemen blijft belangrijk, ook in een crisis” Dirk Selis

15 juli 2020

10u30 0 Hasselt De coronacrisis heeft een onmiskenbaar effect op de vakantiemogelijkheden van zelfstandige ondernemers: 1 op 3 Limburgse ondernemers neemt dit jaar slechts één week of minder vakantie. 1 op 10 geeft zelfs aan door corona in 2020 geen verlof te kunnen nemen. De ondernemers die wel vakantie nemen, doen dat in hoofdzaak om leuke en ontspannende dingen te doen met familie en vrienden, al werken 3 op 10 ondernemers tijdens de vakantie ook aan de toekomst van hun zaak.

Traditiegetrouw bevroeg Unizo Limburg bij de start van de zomervakantie 241 Limburgers ondernemers over hun vakantieplannen. En hoewel geen enkele ondernemer of onderneming hetzelfde is, komen er uit de bevraging toch enkele opmerkelijke vaststellingen. “De zomer blijft voor 3 op 4 ondernemers de populairste vakantieperiode, waarvan echter minder dan 3 op 10 vasthouden aan het bouwverlof. In de bouwsector is dat 6 op 10”, zegt Bart Lodewyckx van Unizo Limburg. “Redenen om niet op vakantie te gaan? Werk dat blijft liggen, geen personeel om op terug te kunnen vallen, geen inkomsten tijdens de vakantie, klanten die in de kou blijven staan en een gebrek aan een vakantiebudget. Ook gezondheidsrisico’s worden door heel wat ondernemers spontaan vermeld als reden. Voor 6 op 10 ondernemers beïnvloedt de coronacrisis ook hun keuze van vakantiebestemming: 1 op 2 wilt omwille van gezondheidsrisico’s in eigen land blijven, nog eens 1 op 10 wilt dichter bij de zaak blijven.”

Onzekere tijden

“We zien duidelijk een corona-effect op de vakantieplannen van zelfstandige ondernemers”, gaat Lodewyckx verder. “Zo zullen 4 ondernemers op 10 minder vakantie nemen dan andere jaren, 1 op 10 neemt zelfs helemaal geen rust, 7 op 10 blijven bereikbaar tijdens hun vakantie... Begrijpelijk in deze onzekere tijden na de voor velen verplichte sluiting. Toch blijft vakantie nemen belangrijk voor iedereen, ook in een crisis. Het zorgt immers voor een nieuwe adem en voor de nodige energie om door te kunnen blijven gaan. En dat geldt des te meer voor zelfstandige ondernemers.”

Hoopvol signaal

3 op 10 van de 241 ondervraagde ondernemers geven aan de vakantie te gebruiken om niet in, maar aan hun bedrijf te werken. “Een belangrijke vaststelling, nadat heel wat ondernemers de voorbije maanden immers al gedwongen werden om hun bedrijf en strategie bliksemsnel te herbekijken. Terwijl het toch wel wat tijd vraagt als je je strategische doelstellingen toekomstgericht wil bijstellen. Het feit dat redelijk wat ondernemers daar nu bewust tijd voor inplannen, is dus een hoopgevend signaal. Idealiter evolueren bedrijven naar een systeem waar tijd voor reflectie en bijsturing ingebakken zit. De ervaring leert ons namelijk dat ondernemers op die manier gemakkelijker én sneller kunnen inspelen op crisissituaties”, besluit Lodewyckx.