1 op 3 Limburgse horecamedewerkers in juni nog tijdelijk werkloos door coronacrisis: jobstudenten zijn de pineut Dirk Selis

23 juli 2020

10u13 0 Hasselt In juni kreeg 1 op 3 van de vaste horecawerknemers in Limburg te maken met tijdelijke werkloosheid. Maar het zijn de flexijobbers en jobstudenten die de grootste slachtoffers van de coronacrisis zijn. Dat alles blijkt uit een sectoranalyse van dienstenleverancier Acerta.

“De Limburgse horeca was een snel groeiende sector, tot corona”, steekt Gert Mertens van Acerta Hasselt van wal. “Nemen we januari 2019 als maatstaf, dan was de tewerkstelling in de horeca in februari 2020, de laatste precoronamaand, met 45,3% gestegen. Die groei manifesteerde zich niet onder de vorm van flexi- of studentenjobs, het aandeel daarvan bleef nagenoeg gelijk, het ging wel degelijk over meer vaste jobs.”

“Maar toen kwam corona en moest de horeca de deuren sluiten”, gaat Mertens verder. “De tewerkstelling daalde navenant. Niet alleen werd de groei van een heel jaar tenietgedaan, vanaf april zakte de tewerkstelling in de horeca in Limburg bijna 20% onder referentiemaand januari 2019. Tussen topmaand januari van dit jaar en juni, het dieptepunt, ging de tewerkstelling van 150,4% naar 81,5%, min 45,8% dus. Cafés en restaurants werden duidelijk zwaarder getroffen dan hotels en andere verblijfsaccommodaties. Die laatste bleven weliswaar boven referentiemaand januari 2019, maar de groeipiek van 219,2% (februari 2020) is wel geknakt, naar 173,1% (juni 2020).”

Direct getroffen door de lockdown waren de flexi- en de studentenjobs. In vergelijking met een jaar eerder gingen de flexijobs in april 2020 van een aandeel van 22,5% naar 5,6%, naar een verwaarloosbaar aandeel dus. En de studenten gingen van 47,7% naar 23,3%, een halvering. 61,9% van de vaste horecamedewerkers in Limburg kreeg in april te maken met tijdelijke werkloosheid van één dag of meer.

Tij keren

“Als we herstel mogen verwachten, dan moeten we dat ook eerst zien in de tijdelijke werkloosheidscijfers”, zegt Mertens. “Pas als die zullen zijn gedaald, zullen we flexijobbers en studenten naar de horeca zien terugkomen. De tijdelijke werkloosheid is nu al wel minder dan in juni: nog ‘maar’ 35,6% van de vaste horecamedewerkers had ermee te maken. Het tij lijkt dus stilaan te keren.”

“De verwachting voor de komende maanden is dat de tijdelijke werkloosheid in de horeca verder zal dalen”, zegt Mertens. “De zomermaanden zijn immers klassieke topmaanden voor het toerisme en voor de horeca in Limburg en dat effect zal zelfs in coronatijden blijven spelen. Wellicht zien we daar dus ook weer studenten bijspringen. Zij die het eerste zijn uitgevallen, namelijk de flexijobbers, zullen wellicht het laatst terugkeren. Het verlies van hun bijverdienste zien die flexibele medewerkers niet gecompenseerd.”