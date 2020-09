1 op 3 Limburgse freelancers ervaart financiële moeilijkheden door coronacrisis ENL

17 september 2020

11u39 0 Hasselt Freelancen zit al een aantal jaren in de lift. Om deze ondernemersgroep in de kijker te zetten, organiseert UNIZO vandaag de ‘Dag van de Freelancer’. In augustus 2020 telde Limburg maar liefst 15.595 freelancers. Dat is 7,5% meer dan vorig jaar, zo blijkt uit het nieuwste ‘Freelancer Focus’-rapport van UNIZO in samenwerking met Graydon Belgium. Ondanks de stijging, zien velen van hen het niet rooskleuring in. Zo geeft 32% aan dat men de afgelopen maanden te weinig verdient en financiële problemen ervaart.

Vorig jaar telde onze provincie nog 14.505 freelancers. Dit jaar zijn dat er maar liefst 15.595, actief in allerlei branches. Dat blijkt uit cijfers van UNIZO en Graydon Belgium. Ze kiezen vaak doelbewust voor het zelfstandigheidsstatuut. “Voordelen zoals de persoonlijke vrijheid en autonoom kunnen werken, het zelf kiezen van opdrachten en het bepalen van de eigen agenda worden daarbij vaak aangehaald als doorslaggevende argumenten”, licht Bart Lodewyckx toe, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg.

Alhoewel 3 op 4 tewerkgesteld was als werknemer vooraleer als freelancer aan de slag te gaan, heeft nauwelijks 3% de ambitie om uiteindelijk (terug) voor een job als werknemer te kiezen. 6 op 10 hoopt in de komende vijf jaar actief blijven als freelancer en nog eens 1 op 5 stelt een onderneming met personeel in het vooruitzicht. “Die vaststelling staat in schril contrast met de stelling van sommigen, waaronder vakbonden, dat freelancers voornamelijk schijnzelfstandigen zijn die gedwongen worden om als zelfstandige te werken”, aldus Lodewyckx.

Nog opvallend: 85% van de Limburgse freelancers zou vandaag opnieuw starten als zelfstandige. 4% zegt neen en 11% is onbeslist. Die bewuste keuze om als zelfstandige te werken, verhindert de freelancers echter niet om zich wakker te liggen van hun sociaal statuut. Zo beschouwt 34% van de ondervraagden het als voornaamste kopzorg.

Niet rooskleurig

En dan is er nog Covid-19. Uit de enquête blijkt dat freelancers een duidelijk verschil in inkomen zien tegenover de periode voor de uitbraak in ons land. Zo was de toestand voor corona positief: 80% verdiende goed tot zeer goed en hoefde zich geen zorgen te maken. 15% had net genoeg geld om rond te komen en 5% kreeg te weinig in het laatje. Door de coronacrisis is het financieel plaatje veel minder rooskleurig geworden. Slechts 44% verdiende de afgelopen maanden goed tot zeer goed, 24% verdiende net genoeg om rond te komen en 32% geeft aan dat men financiële problemen ervaart.

Om freelancers te helpen de coronacrisis door te komen, vroeg en bekwam UNIZO al heel wat steunmaatregelen van de Vlaamse, Brusselse en federale overheid. Denk daarbij onder meer aan het crisis-overbruggingsrecht, de compensatiepremie en de vermindering, het uitstel of de vrijstelling van de sociale bijdragen.

Deze coronacrisis is echter nog niet voorbij en heeft nog altijd een grote impact op de activiteiten en het inkomen van heel veel freelancers Bart Lodewyckx van UNIZO Limburg

“Deze coronacrisis is echter nog niet voorbij en heeft nog altijd een grote impact op de activiteiten en het inkomen van heel veel freelancers”, vult Bart Lodewyckx aan. Daarom is het belangrijk dat ook in de komende periode nog de nodige steunmaatregelen worden voorzien. Zij het dan meer gecibleerd, dus echt op maat van die bedrijven die het zwaarst getroffen zijn.”

“Het Vlaamse beschermingsmechanisme is in dit verband een uiterst belangrijke maatregel om bedrijven die nog altijd een veel lagere omzet draaien dan normaal doorheen deze crisis te loodsen”, besluit hij.