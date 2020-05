1 miljard euro voor de ziekenhuizen: “Maar kijk bij de verdeling aub niet alleen naar het aantal patiënten” Emelie Wojcik

19 mei 2020

14u02 1 Hasselt De overheid maakt — voorlopig — 1 miljard euro vrij om de ziekenhuizen te helpen bij het opvangen van de financiële klappen van de crisis. Maar in Limburg maakt men zich zorgen over de verdeelsleutel. “Hopelijk kijkt men niet alleen naar het aantal patiënten dat in een ziekenhuis opgevangen werd.”

Ziekenhuizen in heel het land moesten de voorbije maanden diep in de buidel tasten om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. “De snelheid waarmee ons ziekenhuis in enkele weken tijd een complete transformatie heeft ondergaan, is indrukwekkend”, aldus dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. “We hebben nieuwe zorgtrajecten uitgetekend, IT-systemen aangepast, afdelingen opgesplitst en vertimmerd, nieuwe teams samengesteld en uitgebreid,... Die logistieke impact heeft ook een zwaar financieel luik. En daar moet je ook nog bij tellen dat we heel wat omzet verloren zagen gaan doordat een deel van onze activiteiten on hold kwam te staan. Het zal niet hoeven te verbazen dat de jaarresultaten van menig ziekenhuis donkerrood zullen kleuren.”

Eenzelfde verhaal in het Truiense Sint-Trudo. “We hebben hier in een mum van tijd een draaiboek moeten opstellen en uitvoeren”, zegt dr. Raf Lippens, algemeen directeur van het ziekenhuis. “En ook buiten het ziekenhuis hebben we maximale inspanningen geleverd. Denk dan aan de opbouw van een pretriagepost door de huisartsen en de hulp aan woonzorgcentra, Fedasil en het schakelzorgcentrum.”

En ook in het ZOL voelen ze de financiële druk. “Al onze medewerkers worden maximaal beschermd, terwijl we extra middelen inzetten om de zwaar zieke patiënten optimaal te kunnen verzorgen”, duidt algemeen directeur Erwin Bormans. “Dat heeft uiteraard een grote financiële impact.”

Onduidelijke verdeelsleutel

Dat er geld op komst is van de overheid, is dan ook een goede zaak. “Maar er bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid over hoe de regering dat voorschot van 1 miljard euro gaat verdelen”, zegt Miet Driesen, woordvoerster van Sint-Trudo. “En ook over verdere financiële steun is nog niks bekend. We willen de overheid er intussen op wijzen dat men bij de verdeling rekening moet houden met verschillende parameters. Zo mogen ze niet alleen kijken naar het aantal coronapatiënten dat per ziekenhuis opgenomen werd. Het is belangrijk om ook de overige statistieken van Sciensano in rekening te brengen (aantal patiënten op intensieve, aantal patiënten aan de beademing, ..., red.).”

“Voorts moet elk ziekenhuis ook individueel onder de loep genomen worden”, vervolgt Driesen. “Sint-Trudo heeft bij het begin van de crisis bijvoorbeeld heel wat andere activiteiten stop moeten zetten, waardoor we ook heel wat inkomsten verloren hebben. Daar moet ook rekening mee gehouden worden.”

“Als de Limburgse ziekenhuizen onvoldoende overheidssteun zouden krijgen, dan is het mogelijk dat sommige op termijn bepaalde activiteiten zullen moeten afbouwen”, besluit Driesen.