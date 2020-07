1 jaar cel voor Nederlandse drugrunner die tegen de lamp loopt in Hasselt Birger Vandael

16 juli 2020

10u41 0 Hasselt Een 33-jarige man uit het Nederlandse Kerkrade is in snelrecht veroordeeld tot één jaar cel en een boete van 8.000 euro nadat hij op 5 juni werd betrapt op het bezit, de invoer en de verkoop van heroïne in Hasselt.

De Nederlandse drugrunner werd door de politie omstreeks 20.20 uur aangetroffen in de voetgangerstunnel nabij het station van Hasselt, een gekende overlastplaats. Hij vertelde dat hij een vriend in het centrum was komen bezoeken, maar die uitleg strookte niet met de gegevens van zijn gsm en bovendien kon hij de politie geen naam geven. In zijn rugzak zat cashgeld en wat later vonden de inspecteurs ook twee bolletjes van elk ongeveer drie gram heroïne. De heroïne en de gsm worden verbeurdverklaard.