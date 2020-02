1.600 kunstenaars en IT’ers vanaf nu onder één dak in Hogeschool PXL Dirk Selis

18 februari 2020

14u52 0 Hasselt Het nieuwe campusgebouw van 7.300 m² zal voortaan onderdak geven aan 1.600 PXL-studenten. “Leslokalen kunnen afgewisseld worden met open ateliers. Een multidisciplinaire context die studenten, docenten, organisaties en bedrijven inspireert tot ondernemen en onderzoeken”, zegt voorzitter Frank Smeets. Kostenplaatje: 16 miljoen euro.

“Het gedeelte aan de Singel dat voorbehouden is voor PXL-MAD School of Arts voorziet in eerste instantie in de vervanging van De Lange Gang, vijftig jaar oude kunstateliers waarin generaties leerlingen en studenten zijn opgeleid”, gaat Smeets verder. “Er komen nieuwe ateliers voor de Vrije kunsten (Keramiek, Open Lab, Schilderkunst, Sculptuur en Vrije grafiek) en voor de afstudeerrichting Juweelontwerp & edelsmeedkunst. De ateliers zullen uitgerust zijn volgens de vereisten van de respectievelijke disciplines met aandacht voor licht, isolatie, hoge plafonds, veiligheid en materiaal. Ruimtes die toelaten om te creëren, te experimenteren, in rust en in teamverband te leren, te werken. Het nieuwe gebouw voorziet ook in een tentoonstellingsruimte en theorielokalen, in een donkere ruimte voor video-opnames waar ook de studenten van de afstudeerrichting Grafisch ontwerp welkom zullen zijn.”

Visueel contact

“Daarnaast krijgen ook de bachelor- en graduaatsopleidingen binnen het ICT-domein een inspirerende en innovatieve leeromgeving. Binnen deze kunstzinnige en creatieve omgeving legt de hogeschool vanuit het departement PXL-Digital onder meer de focus op User Experience, Virtual en Augmented Reality. De kleine toren wordt een uniek symbool voor de ICT-innovatiekracht van Limburg en de Euregio. Vanuit de toren heeft de informatica-afdeling als het ware visueel contact met haar locatie op de Corda Campus.”

“De mode-incubator Mia-H, een initiatief van LRM en stad Hasselt, verhuist naar Hogeschool PXL”, zegt Tom Vanham, algemeen directeur LRM. “De incubator, die vandaag gehuisvest is in het Veldeman-gebouw in de Hasseltse kanaalzone, ondersteunt start-ups die actief zijn op de grens tussen mode en technologie. De kantoorruimte en het gespecialiseerde maaklabo verhuizen van het Veldeman-gebouw naar de nieuwe gebouwen van Hogeschool PXL aan de Singel. De verhuis brengt de werking van Mia-H dichter bij de studenten en de actieve community van partners en bedrijven van Hogeschool PXL. De link met het netwerk van LRM-incubatoren blijft overeind.”