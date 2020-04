1.500 inbreuken in halve maand tijd tegen coronamaatregelen: “De burgers raken meer gespannen” MMM

02 april 2020

17u26 0 Hasselt In Limburg heeft de politie sinds 13 maart liefst 1.500 pv’s opgemaakt. In vijf gevallen werd er gespuwd of opzettelijk gehoest, waarvan drie keer op de politie.

De meest voorkomende inbreuken zijn het maken van niet-essentiële verplaatsingen en het negeren van het samenscholingsverbod. De politie merkt verder op dat er sneller wordt gereden op de openbare weg.

“Ook stellen we vast dat de burger meer gespannen lijkt te raken nu de crisisperiode aanhoudt", zegt Bruno Coppin van het parket. “We roepen daarom opnieuw op om respect te behouden naar anderen toe en te denken aan de reden waarom we deze maatregelen moeten naleven.”

De boetes bedragen steeds 750 euro voor handelaren en 250 euro voor particulieren. In geval van flagrante overtredingen of van herhaling zal het parket dagvaarden voor de correctionele rechtbank via snelrecht. “Er zal ook een verbeurdverklaring worden gevorderd van illegale winsten of van goederen die werden gebruikt voor de niet-essentiële verplaatsingen”, aldus Coppin.

Het aantal pv’s per politiezone:

PZ Carma: 305

PZ LRH: 196

PZ Lommel: 22

PZ Sint-Truiden Gingelom Nieuwerkerken: 114

PZ Beringen Ham Tessenderlo: 160 (tevens 61 waarschuwingen)

PZ Hano: 38

PZ Kempenland: 60

PZ Heusden Zolder: 87

PZ Tongeren-Herstappe: 33

PZ Kanton Borgloon: 42

PZ Bilzen Hoeselt Riemst: 118

PZ Maasland: 49

PZ Lanaken Maasmechelen: 58

PZ Voeren: 33

Federale Wegpolitie Limburg: 198