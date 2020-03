"Zet openbare werken in gang, het is nu net rustig", Unizo wil verkeersluwe periode benutten Marco Mariotti

28 maart 2020

13u13 0 Hasselt De verkeersluwe periode door de lockdown die er heerst in ons land is volgens Unizo hét moment om openbare werken uit te voeren. “Werken uitstellen of stil leggen is net nu een slecht idee, maar uiteraard met de nodige aandacht voor afstand van elkaar”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg op.

UNIZO Limburg wil alles op alles te zetten om zoveel mogelijk wegenwerken afgewerkt te krijgen tegen het einde van de coronaperiode. Het uitstellen of stilleggen van wegenwerken moet in ieder geval maximaal worden vermeden. “En waarom geen werken naar voren schuiven in de planning waar mogelijk?”, zegt Bart Lodewyckx.

Winkelstraten en grote verkeersassen

“In de eerste plaats is deze oproep direct van toepassing op de handelscentra en winkelstraten, waar momenteel alle horeca en quasi alle andere zaken gesloten zijn. Op deze locaties kan snel gewerkt worden zonder overlast voor de omliggende ondernemers.”

Maar Unizo denkt ook aan de grote werven. “De grote verkeersassen zijn vitaal voor ons economisch weefsel. De economische heropleving na de coronaperiode moet zo weinig mogelijk hinder ondervinden van openbare werken.”

Bouwunie positief

Davy Maesen, directeur Bouwunie Limburg, schaart zich achter de oproep. “In de bouw mag nog gewerkt worden en het is van groot belang dat zoveel mogelijk bouwbedrijven aan de slag blijven. Werven die kunnen versnellen of heropstarten, moeten dat zeker doen. Zeker daar waar de aanbesteding helemaal rond is. Want de doorlooptijd van een openbare aanbesteding duurt maanden. Minder complexe werken, zoals de aanleg van een voetpad, kunnen eveneens mits goede afspraken versneld worden doorgevoerd.”

Het maximaal uitvoeren en afwerken werken in deze coronatijd veronderstelt ook dat de bevoegde overheden hier de nodige budgetten voor vrijmaken, zodat de bouwbedrijven op tijd betaald kunnen worden.