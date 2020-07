“Ze gaan van deur tot deur om coronatest af te nemen, maar het zijn oplichtsters”: politie zoekt valse verpleegsters Marco Mariotti

17 juli 2020

17u25 52 Hasselt De politie spoort twee vrouwen op die deze namiddag in Diepenbeek en Hasselt van deur tot deur gingen. De dames verkleedden zich als verpleegsters, maar het gaat om oplichtsters. “Trap er niet in”, klinkt het bij de politie.

Als er plots twee verpleegsters aan uw deur staan om coronatests af te nemen of te verkopen tegen betaling, trap er niet in. Het gaat om een list.

Aan de Varkensmarkt in Diepenbeek en de Sint-Truidersteenweg in Hasselt liepen twee meldingen binnen over twee gelijkaardige verdachte situaties. “De twee bellen aan bij oudere, kwetsbare mensen. We hebben patrouilles de weg op gestuurd om ze te traceren.”

Het gaat met zekerheid om oplichting. Niemand komt coronatests afnemen aan huis.