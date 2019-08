“Wordt haat tegen Anuna nog onderzocht?”: PVDA wil burgemeester op de rooster leggen Lien Vande Kerkhof

22 augustus 2019

17u30 4 Hasselt De PVDA dient vandaag een schriftelijke vraag in aan burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en zijn schepenen omtrent de veiligheid van Anuna De Wever op Pukkelpop. “De Vlaams-nationalistische partijen N-VA en Vlaams Belang veroordelen vooral het feit dat de organisatie Vlaamse strijdvlaggen van het terrein laat verwijderen. Maar over de raid op de meisjes en de andere wandaden van de extreemrechtse jongeren, blijft het oorverdovend stil," klinkt het.

Op 15 augustus werd klimaatactiviste Anuna De Wever belaagd door een groep jongeren op de camping waar ze met vrienden verbleef. “Ondanks het feit dat het meisje door velen op handen gedragen wordt, wordt ze door anderen ook hard aangepakt en afgekraakt. We hebben in de gemeenteraad een brede risicoanalyse ontvangen voor alle mogelijke gevaren op Pukkelpop. Maar liefst 69 bladzijden. Het festival was uitverkocht. De grootst mogelijke menigte zou aanwezig zijn. De act van Anuna De Wever was gepland in de Boiler Room. Haar op een podium brengen, is reden voor extra alertheid”, legt Hasselts gemeenteraadslid De Witte uit. Omdat de uitgebreide risico-analyse niet kon verhinderen dat de klimaatactiviste hardhandig werd aangepakt stelt de partij nu in vraag wat burgemeester Vandeput gedaan heeft rond de haatboodschappen en doodsbedreigingen aan het adres van de jonge vrouw. “Welk onderzoek voerde de lokale politie? Werden er mensen ondervraagd, PV’s opgesteld, stappen gezet om daders op te sporen? Omdat we daar niets – maar dan ook niets – over horen in de pers, stellen wij nu de vraag via de gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen”, vervolgt De Witte. “Krijgen we geen antwoord, volgt een mondelinge vraag op de volgende gemeenteraad.

“We gaan de raadsleden De Witte en Stevens, zoals ons huishoudelijk reglement binnen de gemeenteraad dat voorschrijft, binnen de 30 kalenderdagen een antwoord bezorgen op de vragen”, laat burgemeester Steven Vandeput (N-VA) weten.