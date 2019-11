“Welke winkel is open op zondag?”: werkgroep moet duidelijkheid scheppen over zondagsopeningen Emelie Wojcik Marco Mariotti

05 november 2019

21u23 0 Hasselt “De winkels in de Hasseltse binnenstad zullen elke eerste zondag van de maand geopend zijn”, klonk het in juni nog. Sindsdien zorgt die boodschap voor verwarring bij zowel klanten als handelaars. Het Hasselts Centrummanagement en Handelaarscollectief hopen nu oplossingen te vinden om zo in 2020 meer duidelijkheid rond de zondagsopeningen te scheppen.

Slechts een deel van de handelaars opent zijn zaak op de eerste zondag van de maand. Dat zorgt al maanden voor ophef bij handelaars onderling en ook klanten weten niet meer waarheen. De Hasseltse horecabaas Dirk Hendrickx trekt aan de alarmbel: “Wanneer je als winkel de kans krijgt om een extra dag meer omzet te maken, grijp hem dan. Bij de winkels die wel geopend waren, stonden de klanten in rijen aan te schuiven.” Toch weet Hendrickx als ondernemer ook dat de extra dag voor veel handelaars misschien geen evidentie is: “Ik begrijp dat het voor bepaalde handelaars moeilijk is om de praktische kant van het verhaal te regelen. Als puntje bij paaltje komt, moet de keuze om al dan niet te openen nog steeds bij de handelaar zelf liggen.”

Om de verwarring in de toekomst te vermijden, hebben het Hasselt Centrummanagement en Handelaarscollectief een werkgroep openingsuren opgericht. In deze werkgroep wordt besproken op welke manier de openingsuren van de handelszaken Hasselt terug op de kaart kunnen zetten. “In de werkgroep zetelen winkels zoals La Bottega, PME en de INNO", zegt Guido Quintens van het Handelaarscollectief. “Samen met deze handelaars willen we bekijken hoe we terug meer volk kunnen lokken naar Hasselt. Dat kan door meer zondagen te openen, maar ook door avondshopping. Het belangrijkste is dat er een groot draagvlak is, samen sta je sterker.”

Draagvlak

De Stad Hasselt wijdt de verwarring in verband met de zondagsopeningen aan een te klein draagvlak. “We voorzien als stad al enkele officiële koopzondagen waarvoor uitgebreid reclame wordt gemaakt", zegt schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA). “Hoewel een handelaar juridisch gezien perfect de eerste zondag van de maand zijn zaak mag openen, merken we dat er nog te weinig handelaars dit doen om er als stad veel reclame rond te maken. Wanneer ongeveer 75% van de handelaars beslist om de eerste zondag van de maand te openen, willen we als stad graag ons steentje bijdragen. Momenteel willen we gewoon niet ten onrechte mensen lokken”, gaat de schepen verder.

De stad voorziet voorlopig een pagina waarop klanten kunnen zien of een zaak al dan niet geopend is op de eerste zondag van de maand. Deze pagina kan geraadpleegd worden via https://www.visithasselt.be/nl/zondagsopeningen-hasselt. De handelaars die hier verschijnen, hebben zelf aangegeven of ze al dan niet hun winkel openen.