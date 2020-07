“We moeten niet meer timen”: Jeroen en Farah zijn blij met bezoekverbod op kraamafdeling Marco Mariotti

02 juli 2020

18u56 0 Hasselt Dat de Limburgse ziekenhuizen nadenken over een mogelijk bezoekverbod , vinden vooral de kersverse ouders goed nieuws. Dat horen we toch bij Jeroen en Farah uit Kuringen, die samen Isolde op de wereld zetten. “Nog snelsnel het kind eten geven voor het bezoek komt, is niet meer nodig", vertelt papa Jeroen.

De mama’s en papa’s die in coronatijd een kindje op de wereld zetten, kunnen nu al ervaren hoe het voelt om geen of amper bezoek te krijgen. En dat bevalt hen meer dan goed. Jeroen Opdenacker en Farah Lisabeth uit Kuringen zijn enthousiast over de manier van werken in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. “Dinsdagmorgen is mijn vrouw bevallen van onze eerste dochter Isolde", zegt papa Jeroen. “Dat gebeurde met een keizersnede, ze moet dus nog tot zaterdag in het ziekenhuis blijven. Maar de rust die we ervaren is ongezien. De communicatie met de verpleging verloopt vlot, en mijn vrouw is duidelijk geruster.”

Nochtans mocht het koppel strikt bezoek toelaten. “Vier mensen per week, maar hoe regel je dat? We kozen daarom om iedereen van de familie gelijk te behandelen en niemand toe te laten. Praktisch geeft dat heel wat voordelen: we moeten er niet meer aan denken om Isolde snel eten te geven of haar pamper te verschonen voordat het bezoek komt. Het gaat in feite om privacy, en dat wordt op deze manier volledig gerespecteerd.”