“We kunnen Viktor nog één feest geven”, geen koffietafel maar ‘Italiaans feest’ voor verongelukte zoon Marco Mariotti

14 november 2019

19u07 9 Hasselt De ouders van Viktor Rogiers - de twintiger die woensdag overleed na een verkeersongeval - rouwen om het verlies van hun zoon, maar zijn tegelijk in volle voorbereiding om hem nog één feest te geven. “Viktor was dol van Italië, dus houden we geen koffietafel maar organiseren we een Italiaans ‘feest’ voor iédereen”, vertelt vader Erik. Zowel de uitvaart als het feest gaan door in feestzaal de Tiendschuur.

Als wijnboer, of olijfolieproducent. Als het aan de 22-jarige Viktor lag, had hij zonder twijfel een toekomst in Italië. Zijn liefde voor het mediterrane schiereiland was immens groot. Hij woonde er zelfs een tijdje als Erasmus-student en zou er nog vele keren heen gaan. Maar aan die droom kwam maandagavond abrupt een einde. Viktor werd aan de Hasseltse dreef in Hasselt opgeschept door een wagen toen hij overstak via het zebrapad.

“De dokters waren meteen heel duidelijk en wezen naar de hersenschade", vertelt papa Erik Rogiers. “De kans op overleven was bijzonder klein, zijn hoofd heeft zowat de volledige klap opgevangen." Dinsdag werd de vraag gesteld om over te gaan tot orgaandonatie. “En daar was het gezin het meteen over eens. Viktor had een warm hart en stond steeds klaar voor anderen. Logisch dat hij ook nu weer zou willen helpen.”

Geliefd

Naaste familie en vrienden kregen nog de kans om afscheid te nemen van Viktor waarna hij woensdagochtend zachtjes is ingeslapen. “Eigenlijk erg dat we nu pas zien hoe geliefd onze Viktor was. Natuurlijk wisten we dat hij sociaal was, en veel vrienden had. Maar we hebben hier totaal onbekende mensen zien instorten aan het bed van onze zoon. Je staat daar niet bij stil, hoe graag mensen hem zagen. We hadden dat zo graag al geweten toen hij nog leefde.”

Geen traditionele koffietafel

Het is daarom dat de familie geen traditionele koffietafel wil houden. “Hoe gaat dat na zo’n viering? Wie mag wel en wie niet naar de koffietafel? Enkele maanden geleden trouwde mijn dochter. Wel, ik heb nu het gevoel dat ik mijn zoon nog één groot feest moet geven. Iedereen is daar welkom, en het zal vooral in een Italiaans jasje worden gestoken.”

Feest is maar een woord, want een feeststemming zal het niet worden. “We koppelen die receptie met drank en hapjes aan de uitvaartplechtigheid. Alles zal op één plaats gebeuren: in de Tiendschuur in Hasselt. Dit is het laatste dat we voor Viktor kunnen doen. We krijgen zoveel steunbetuigen van vrienden, we kunnen het niet geloven.”

Vragen

Wat het ongeval betreft rijzen er nog veel vraagtekens op. “Ik ben dinsdag naar de plek van het ongeval geweest, en ik zit met heel wat vragen. Heeft de bestuurder hem niet gezien? Geen idee, hij liep nochtans over het zebrapad. De politie zal ons die antwoorden nog wel geven vermoed ik.”