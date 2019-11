Exclusief voor abonnees “We kunnen Viktor nog één feest geven”: Geen gewone koffietafel, maar Italiaans feest voor verongelukte twintiger Marco Mariotti

14 november 2019

19u07 14 Hasselt De ouders van Viktor Rogiers, de twintiger die woensdag overleed na een ongeval, rouwen om het verlies van hun zoon, maar zijn tegelijk in volle voorbereiding om hem nog één feest te geven. “Viktor was dol op Italië, dus houden we geen koffietafel, maar organiseren we een Italiaans feest voor iedereen”, vertelt vader Erik. Zowel de uitvaart als het feest vinden plaats in feestzaal de Tiendschuur.

Als wijnboer of olijfolieproducent. Als het aan de 22-jarige Viktor had gelegen, dan hij zonder twijfel een toekomst in Italië gehad. Zijn liefde voor het mediterrane schiereiland was groot. Hij heeft er zelfs een tijdje als Erasmus-student gewoond en zou er nog vele keren heen gaan. Maar aan die droom kwam maandagavond abrupt een einde. Viktor werd aan de Hasseltse dreef in Hasselt opgeschept door een wagen toen hij op het zebrapad overstak.

