Exclusief voor abonnees

“We krijgen letterlijk een inkijk in hun thuissituatie, en dat is wel bijzonder”: studentenondersteuners en zorgbegeleiders zitten opnieuw virtueel rond de tafel met studenten

Dossier: Hoe zal corona boven studentenstad Hasselt hangen?

Emily Nees

24 september 2020

08u00

0