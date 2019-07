“We hebben 58 uur de tijd om fietstunnel af te breken en tijdelijk kruispunt aan te leggen” Vanaf dinsdagavond grote hinder op kruispunt Universiteitslaan met Grote Ring in Hasselt Toon Royackers

01 juli 2019

15u34 8 Hasselt Vanaf dinsdagavond start een huzarenstukje op het kruispunt van de Universiteitslaan met de Grote Ring in Hasselt. Aannemers hebben dan 58 uur de tijd om de bestaande fietstunnel onder het kruispunt af te breken en het tijdelijke knooppunt aan te leggen. Daarover zal het verkeer dan een half jaar moeten rijden, tot de belangrijkste werkzaamheden achter de rug zijn.

“Het is inderdaad en cruciale fase”, zegt ook woordvoerder Sep Vandijck van Wegen en Verkeer Limburg. “Het gaat dan ook om één van de drukste Limburgse kruispunten, met heel wat belangrijke publiekstrekkers vlakbij. Zowel de Kinepolis, het Provinciehuis en Plopsa Indoor liggen op een boogscheut. Wie vanaf dinsdagavond tot vrijdag niet in de omgeving moet zijn, kan maar beter een andere route zoeken. Het verkeer wordt dan door de werfzone stapsgewijs naar de tijdelijke wegen in de omgeving geleid. Die zijn de voorbije weken al aangelegd. Maar de aansluitingen met de bestaande wegen moeten uiteraard nog gemaakt worden. In totaal wordt het bestaande kruispunt vervangen door vier tijdelijke kruisingen met verkeerslichten. Vlak bij de Ethias Arena komt zelfs een tijdelijk complex met zes rijstroken. En dat allemaal in een race tegen de klok.”

Klaar in 2020

Maar vrijdagochtend moet alles dus klaar zijn. “Voor alle duidelijkheid: ook de volgende dagen kan je overal in de omgeving van het wel kruispunt geraken”, benadrukt Sep Vandijck. “Al zal het soms met de nodige hinder zijn. Nadien blijven we een half jaar op de tijdelijke wegen rijden. We gaan de nieuwe fietstunnels aanleggen en de grotere tram en bustunnel bouwen. Tijdens die werken blijven alle bewegingen op het kruispunt eveneens mogelijk. Alleen de bestuurders die vanuit het centrum van Hasselt komen en willen afslaan naar het noordelijke deel van de Grote Ring richting Ethias Arena, moeten de volgende maanden een omweg maken. Dat kan bijvoorbeeld via de Elfde Liniestraat of de Maastrichtersteenweg. We verwachten dat de grootste hinder in het begin van 2020 al achter de rug zal zijn. Dan kan iedereen over het nieuwe kruispunt rijden en zullen we de omgeving verder afwerken. We hebben een nieuw, conflictvrij kruispunt met fietstunnels en een handige tunnel voor het openbaar vervoer.”