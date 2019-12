“Vroeger had je op elke hoek van de straat authentieke handelaars. Dat kunnen de mensen zich tegenwoordig niet meer voorstellen.” Jean-Paul Lambrichts vereeuwigt verdwenen Hasseltse handelszaken in derde boek. Emelie Wojcik

04 december 2019

16u51 0 Hasselt Het derde deel van het boek ‘Maison fondée en ... / Huis gesticht in ...’ ligt vanaf zaterdag 7 december in de winkelrekken. Het boek focust op de rijke geschiedenis van het Hasseltse handelaarsverleden. Schrijver Jean-Paul Lambrichts richt zich in het derde deel ook op de kleine handelaars die later hun zaak hebben uitgebouwd tot grote bedrijven.

Alles begon bij een expositie in Luxemburg die Jean-Paul eind 2013 samen met zijn vrouw bezocht. “Op een winterse dag gingen we naar een tentoonstelling over de Luxemburgse middenstand. Ik dacht: dit moet ook kunnen voor Hasselt, maar dan in boekvorm", zegt Jean-Paul. “Aanvankelijk was mijn idee om Hasselt van 1918 en 2018 met elkaar te vergelijken. Van dat idee ben ik snel afgestapt. Ik ontving namelijk zoveel verhalen over allerlei jaren dat ik ze over drie boeken moest verspreiden. Bovendien dateert het oudste verhaal van 1870, dat kan je nu eenmaal niet negeren.”

Om meer te weten te komen over de Hasseltse handelaars ging Jean-Paul onder andere ten rade bij André Donvil, zaakvoerder van de Hasseltse kleding-, schoenen en lingeriewinkel Donvil. “André kende niet alleen erg veel verhalen, hij kende ook nog eens heel veel mensen die mij konden helpen met mijn boek. Die mensen kenden op hun beurt weer interessante collega-handelaars en zo ontstond dus een sneeuwbaleffect. Ondertussen heb ik met meer dan 580 mensen gesproken en komen er verspreid over al mijn boeken verhalen van maar liefst 200 handelszaken aan bod.”

In zijn derde boek wil Jean-Paul weergeven hoe heel wat kleine handelaars hun zaak doorheen de jaren konden uitbouwen tot grote bedrijven. “Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat de familie achter de bekende ruitenhersteller Carglass, de familie Leroi, ooit begonnen is in een spiegelfabriek tegenover het huidige Hasseltse modemuseum. Daarnaast komen ook verhalen van onder andere de vroegere Innovation (de huige Galeria Inno) en de Grand Bazar (de huidige ZARA) aan bod. “Het boek biedt ook een terugblik op de Innovation van vroeger met haar grotere aanbod. Ook de Grand Bazar, de voormalige supermarkt in hartje Hasselt waar tegenwoordig kledingketen ZARA huist, brengt nostalgische verhalen over de marketing van weleer met zich mee.”

Met zijn boekenreeks wil Jean-Paul ervoor zorgen dat de Hasseltse handelaars van weleer nooit vergeten worden. “Tegenwoordig zijn er overal grote ketens. Of je nu naar Hasselt, Gent of Antwerpen gaat, je komt overal ongeveer dezelfde winkels tegen. Vroeger had je op elke hoek van de straat een authentieke bakker, slager of zelfs kolenhandel. Dat kunnen de mensen zich tegenwoordig niet meer voorstellen.”

Het derde en laatste boek van Jean-Paul ligt vanaf zaterdag 7 december in de Hasseltse Standaard Boekhandel. Er zullen slechts 500 exemplaren van het boek gedrukt worden. Een exemplaar kost 32,99 euro.