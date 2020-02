“VR-bril kan angsten en fobieën bestrijden”: psychiatrische afdeling Jessa Ziekenhuis hanteert moderne technieken Marco Mariotti

08 februari 2020

13u50 0 Hasselt De psychiatrische afdeling van het Jessa Ziekenhuis heeft een jaar lang virtual reality ingezet om patiënten te bereiken en te behandelen. Door het gebruik van een VR-bril kunnen verslavingen en angsten beter behandeld worden.

Virtual reality is al langer in opmars in de medische wereld. De onderzoekers waren vooral nieuwsgierig of VR kon leiden tot het verminderen van spanning. Via een VR-bril konden situaties zoals vliegangst beter gesimuleerd worden.

“De hervormingen binnen de psychiatrie dagen ons uit om nieuwe methodes te zoeken om patiënten te bereiken en behandelen”, zegt dokter Sven Estercam, diensthoofd PAAZ Jessa-SFZ. “De publicaties over virtual reality binnen de gezondheidszorg trokken onze aandacht. We wilden weten of het kon worden ingezet als behandelmethode.”

Eén jaar lang maakte de afdeling effectief gebruik van VR-brillen. Geïnteresseerde patiënten konden zich aanmelden voor deelname aan dit onderzoek. Hun bevindingen en feedback werden verzameld.

Rollenspelen

“Het project is pas vorige week afgerond en de resultaten zijn erg positief", zegt psychologe en projectleidster Els Froyen. “Ik wilde vooral twee vragen beantwoord zien. We wilden de spanning verlagen bij patiënten en hun herstel vergemakkelijken. We hielden oefenmomenten en rollenspelen en wilden weten of het realistischer was als we VR gebruikten.”

Na evaluatie bleek dat de behandelmethode erg gewaardeerd werd. “De virtual reality bracht in veel gevallen een grote meerwaarde. Dankzij dit resultaat zullen wij VR een vaste plaats in ons behandelprogramma geven en toepassen voor andere indicaties zoals verslaving, psychose, sociale angst.”