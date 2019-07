"Vijf jonge levens zijn plots voorbij... Ja, dat raakt ook mij héél hard" BEGRAFENISONDERNEMER (37) BLIKT TERUG OP ZWARE CRASH IN KORTESSEM Marco Mariotti

22 juli 2019

10u22 0 Hasselt Een telefoontje van de politie, met de vraag om zich naar Kortessem te haasten. Meer heeft begrafenisondernemer Kim Beutels (37) in de vroege ochtend van 6 juli niet nodig om te weten wat van hem verwacht wordt. Zelfs wanneer blijkt dat een zwaar verkeersongeval net vijf jonge levens geëist heeft, doet hij wat moet: vijf gebroken families begeleiden bij het afscheid van hun dierbare. Een rots in woelige tijden. Maar uit steen gehouwen, dat is hij niet.

Je hebt als begrafenisondernemer al veel leed gezien. Went het?

"Ik ben nu tien jaar bezig, en sinds anderhalf jaar alleen als zelfstandige. Bepaalde dingen wennen, maar afgelopen week was de zwaarste uit mijn loopbaan. Ik kreeg die ochtend om 9 uur telefoon van de politie, en moest me klaar maken. Je weet op dat moment nog niet veel, maar je organiseert je, en dan draai je een schakel om in je hoofd. Je moet dan héél sereen en met veel respect uw taak volbrengen: een lichaam ophalen, en overbrengen naar je uitvaartcentrum. Op dat moment niet meer, niet minder."

Er is dan amper tijd om bij het leed stil te staan?

"Je bent dan constant bezig. Terwijl de lichamen worden opgehaald, gaat de slechtnieuwsmelding op gang, en contacteert de familie je al vrij snel. Ouders of nabestaanden willen zo snel mogelijk hun geliefden zien. Het is dan alle hens aan dek."

Begrafenisondernemer worden, het lijkt me geen jongensdroom?

"Ik was al vroeg actief in het verenigingsleven, kende veel mensen, dus ben héél vaak gaan groeten als er familieleden stierven. Sympathie voor die wereld heb ik altijd gehad, maar deed hotelschool in Hasselt en zat in de horeca. Als jonge twintiger werd ik met een rugziekte geconfronteerd, en keukenwerk bleek te zwaar. Ik ben me toen gaan bezinnen, en woonde destijds nog bij mijn grootmoeder waar ik ook opgroeide. Toen zij in 2009 overleed en ik met het uitvaartcentrum in contact kwam, zag ik hoe het zéker niét moet."

Slechte ervaringen beleefd?

"'Wat wil je voor de bomma? Een eerste, tweede of derde keus uitvaart?' Ik vond die eerste vraag zo raar en onrespectvol. Ze hadden geen concurrentie in die regio, en werkten wellicht al jaren zo, maar ik kon mijn oren niet geloven. Bomma lag nog dood op de grond en werd opgehaald. Intussen legde een assistente haar boeken op de keukentafel en begon scenario's te overlopen. Ik doe dat vandaag nooit ter plaatse. Ik laat de familie eerst afscheid nemen in alle rust, leg ze uit wat we exact gaan doen en dat het transport - je wordt weggebracht in een lijkzaak - van een lichaam geen aangename ervaring is om te zien."

"Ook na de uitvaartplechtigheid. Als de lijkwagen wegrijdt met uw geliefde richting het crematorium, vertel ik wat gebeurt en dat de familie eventueel ook mee kan. Bij mijn bomma stond ik daar als kip zonder kop. De wagen met kist reed weg, en einde verhaal. Dat is net het moeilijkste moment hé, als die kist wegrijdt na de viering. Dan is het definitief gedaan."

Een vreemde vraag, maar wat vind jij het 'leukste' aan de job?

"Toch wel het opmaken van een lichaam. In mijn beginjaren volgde ik een opleiding als autopsieassistent. Je leert daar hoe een lichaam er van binnen uitziet, en hoe je dingen kan herstellen, netjes kan dichten indien het nodig is. Goede hechtingstechnieken leerde ik er en hoe dingen te camoufleren. Dat blijft één van mijn hoofddoelen: een mooi lichaam afleveren dat kan getoond worden aan de familie en het publiek. Dat is het laatste beeld dat je meegeeft aan de mensen."

Je bent bijna een artiest.

"Soms doe ik het vier, vijf keer opnieuw. Wanneer een lichaam serieus is toegetakeld, steek ik uren werk in een arm als daar een mooie tattoo van het slachtoffer op staat. Als je dan een afgedekt lichaam toont met toch die ontblote arm en dé bewuste tattoo, voel je de appreciatie van de familie. Het eindelijk kunnen plaatsen, het zien binnenkomen van het besef. Dat is nodig voor de verwerking. Bijna een 'bewijs' dat het effectief om uw geliefde gaat. Daar haal je ontzettend veel voldoening uit."

Kan je studeren voor begrafenisondernemer?

"Ik volgde een opleiding van twee jaar bij Syntra. We startten met 45 leerlingen, en zijn met 8 afgestudeerd. Vier van hen zijn intussen zelfstandig geworden, onder wie ikzelf."

Van chirurgen wordt gezegd dat ze een 'psychopatisch' kantje hebben omdat ze 'graag' in mensen snijden. Wat denkt men van u?

"Bij mij is dat gewoon een drang. Geloof me, niet alle ophalingen zijn mooi hoor. Het gebeurt dat mensen wekenlang dood in hun woning liggen. Prettig is dat niet, maar het lichaam moet dan weg. Kan ik het niet, dan moet iemand anders het doen. Maar het is een mens, en die verdient het om een waardig afscheid te krijgen. Dat respect is het meest belangrijke. Dit is mijn manier van leven, mijn grootste passie. Ik werk 24 op 24, 7 op 7, maar daar heeft niemand iets aan. Natuurlijk ben ik op het einde van de week mentaal moe, want je neemt dat met u mee. Je draagt dat."

Hoe verwerk je dat dan?

"Ik heb enkele goede vrienden en vriendinnen waar ik dag en nacht mee kan bellen of afspreken. Vorige week was een helse week en zolang je bezig bent valt dat mee. Maar een week later, zondagavond in de zetel besef je wat je gedaan hebt. Vijf jonge mensen en hun families begeleid bij hun afscheid. Dat komt binnen hoor, geloof me. En als de familie u komt bedanken via de meest kleine gebaren: kippenvel. Daar doe ik het voor."

Wordt het ooit bandwerk?

"Nooit. Een begrafenisondernemer is eigenlijk de vervanger van je 'thuis'. Vroeger werd je thuis opgebaard. Dat is geëvolueerd doorheen de jaren, maar het funerarium is het alternatief van die thuisplek. Je hebt veel uitvaartcentra waar je een uurtje kan groeten, en dan stopt het. Ik ken voorbeelden in Nederland waar het volk werd weggestuurd omdat de tijd verstreken was. Ik begrijp dat niet. Afscheid nemen moet voor mij 'constant' kunnen. Ik ben daar héél flexibel in. Het gaat dan niet meer om centen maar om je hart. Afgelopen week zijn sommige nabestaanden na 2, 3 uur 's nachts pas naar huis gegaan. Of anderen die na middernacht eventjes bellen met de vraag of ze nog eens alleen mogen zijn met hun geliefde. Ik vind dat niet meer dan normaal. Afscheid nemen of bij uw geliefde zijn terwijl er nog 10 anderen op u staan te kijken, het zou niet mogen."

Je bent nog jong, en gaat precies tegen de huidige tendensen in. Is modernisering nodig?

"Ik denk het wel. Sinds de jaren tachtig heeft hier altijd een begrafenisondernemer in dit pand aan het Sint-Hubertusplein gezeten. Twee jaar geleden nam ik alles over en ging ik voor een metamorfose. Weg met die donkergrijze en paarse kleuren. Ik koos grote foto's van bossen en weilanden in de aula. De doodskisten en urnes heb ik bewust naar de benedenverdieping gehaald, en niet meer in de etalage zoals op veel plaatsen. Je confronteert mensen daar veel te hard mee. En het gaat nog harder veranderen in de toekomst."

"Het wordt persoonlijker dan ooit, meer uitvaarten op locatie. Op dat vlak staat Nederland veel verder dan wij in Vlaanderen. Onlangs nog een voorbeeld gezien in Maastricht waarbij de uitvaart mét open kist in een voetbalkantine plaatsvond. Daarna liepen de vrienden zelfs met de kist het voetbalveld op. Dat zijn dingen die wij ons nog moeilijk kunnen inbeelden, maar daar gaat het meer en meer naar toe."

En wat met de kerk dan?

"Vorig jaar deed ik veertig uitvaarten, waarvan drie in een kerk. Al de rest gebeurde in de aula. Het katholieke aspect blijft bewaard, maar de kerk als gebouw blijkt niet meer nodig."

Verwachten mensen soms te veel?

"Ze zijn mondiger geworden en er wordt veel meer op maat gewerkt. Dat vind ik goed, meer persoonlijke filmpjes, muziek, teksten, maar het vraagt veel meer werk. Vandaag zijn er veel meer samengestelde gezinnen, waarbij dingen regelen soms moeilijk blijkt. Uren discussie of papa wordt begraven of gecremeerd. Of een kind wiens gescheiden ouders alles apart wilden. Twee rouwbrieven, twee ceremonies, tot zelfs het uitstrooien toe. Echt waar. Daar trok ik de lijn. Het gaat eeuwig om het respect naar de overledene toe. Altijd."