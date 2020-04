“Verpleegkundige of thuisblijver? Vertel ons je verhaal”: Hasselt wil getuigenissen uit coronatijden bewaren voor het nageslacht Emelie Wojcik

29 april 2020

15u23 0 Hasselt Ooit zal deze coronacrisis achter ons liggen, en zullen we onze kinderen en kleinkinderen vertellen over wat we in deze uitzonderlijke tijden deden, zagen en voelden. Die getuigenissen wil Hasselt nu ook al zelf gaan verzamelen in een eigen corona-archief. “Of je nu verpleegkundige bent, of thuis werkt: vertel ons je verhaal.”

Bijzondere tijden brengen bijzondere verhalen met zich mee. “Social distancing en een leven in lockdown zijn concepten waar we tot enkele maanden geleden hoegenaamd geen kennis van hadden”, steekt schepen Frank Dewael, bevoegd voor het Stadsarchief, van wal. Maar vandaag zijn ze synoniem geworden met het dagelijkse leven. “En toch zal ook deze periode op een dag achter ons liggen. Dan willen we onze kinderen en kleinkinderen laten zien hoe we dit allemaal beleefd hebben. En om dat te kunnen doen, rekenen we op de inbreng van de Hasselaren. Voorlopig vanuit hun kot, natuurlijk.”

Want uiteraard zijn de gevolgen van de crisis ook in Hasselt duidelijk merkbaar. “Horecazaken worden afhaalzaken, winkels bouwen in sneltempo een webshop uit, en we zien hoe Hasselaren vrijwillig hun medemens helpen”, somt Dewael op. Voor ons is het intussen bijna het nieuwe normaal geworden, maar voor toekomstige generaties zullen het verhalen zijn zoals wij ze zelf hoorden van onze grootouders over het leven tijdens een wereldoorlog.

Alles is welkom

“Voor die toekomstige generaties willen we voldoende informatie en gegevens bewaren, hoe moeilijk deze periode ook is”, vervolgt Dewael. “Daarom roepen we de Hasselaren bij deze op. Deel met ons jullie impressies en gevoelens. Maar vertel ons ook wat je gedaan hebt in deze moeilijke tijden.” Stond je in de eerste lijn bij de hulpverlening? Heb je je hele straat ertoe aangezet om elke dag te klappen? Werd je plots preteacher voor je eigen kinderen, of heb je samen met vrienden een massa mondmaskers gestikt? Al die verhalen zijn meer dan welkom.

“We moeten beseffen dat digitale informatie ook verloren kan gaan. Daarom zullen we het aangeleverde materiaal bewaren in het stadsarchief. Zo kunnen we die verhalen ontsluiten voor onze inwoners, maar ook ter beschikking stellen van onderzoekers.”

Hasselt wil uiteraard zoveel mogelijk verhalen verzamelen. Of je nu in essentiële sectoren werkt, of de lockdown grotendeels in je kot uitzat: alles is welkom in de vorm van foto’s en filmpjes. Digitaal materiaal kan aangeleverd worden via stadsarchief@hasselt.be. Persoonlijk overhandigen kan ook, maar uiteraard pas wanneer we echt weer uit ons kot mogen.