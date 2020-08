‘Veelplegers’ riskeren celstraf van drie jaar Birger Vandael

19 augustus 2020

Een 38-jarige Hasselaar en zijn 36-jarige kompaan riskeren celstraffen van drie jaar voor drie pogingen tot diefstal met braak. De jongste telg van het duo was bovendien in het bezit van heroïne, GHB en speed. De twee werden in de rechtbank beschreven als “veelplegers” en verblijven momenteel in de gevangenis. Ze werden op 10 juli dit jaar onder invloed aangetroffen in Hasselt en hadden inbrekersmateriaal bij zich. Ze zouden daarbij ook over een omheining te zijn geklommen. De dertigers hopen op een laatste kans van de rechtbank. Zo beloofde de 36-jarige man om zich na het verlaten van de gevangenis te laten begeleiden voor zijn drugsproblematiek.