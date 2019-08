"Summercoach" helpt je door tweede zit in Hasselt Dirk Selis

06 augustus 2019

16u40 0 Hasselt De zomervakantie is dik halfweg, voor de studenten met herexamens het moment om opnieuw achter de boeken te kruipen. Maar studeren in volle zomer: het is niet voor iedereen evident. Bij Hogeschool PXL in Hasselt hebben ze een “summercoach” die studenten met herexamens een extra duwtje in de rug geeft.

Wie in alle rust wil studeren, kan tijdens de zomer blokken in de PXL-bibliotheek. Daar loopt ook de “summercoach” Jens Degroef rond. Hij helpt studenten met vragen rond studiebegeleiding, studiekeuze, faalangst, stress, informatie over studietraject, persoonlijke problemen, enzovoort. Vorige zomer voelden 92 procent van de studenten die op gesprek kwamen zich geholpen. “Studenten kunnen tijdens de zomermaanden op gesprek komen in de bibliotheek, maar ik ben ook bereikbaar via WhatsApp, telefoon of mail,” legt PXL-summercoach Jens Degroef uit. “En we voorzien naast individuele begeleiding ook een groepsaanbod voor studenten met herexamens.” Voor sommige vragen kunnen studenten elkaar helpen. Ze kunnen een beroep doen op een summerbuddy, een medestudent die over hetzelfde vak al eerder examens heeft afgelegd. “Vooral interessant voor vakinhoudelijke ondersteuning, en op die manier moedigen de studenten elkaar aan,” aldus Jens Degroef.