“Stemmen werkt alleen bij muziekinstrumenten, de politiek blijft valsspelen”: Protestplakker slaat weer toe in Hasselt Toon Royackers

26 mei 2019

08u39 10 Hasselt De ‘protestplakker’ in Hasselt lijkt vannacht weer te hebben toegeslagen. Tal van verkiezingsborden in de binnenstad zijn immers overplakt met de tekst ‘Stemmen werkt alleen bij muziekinstrumenten, de politiek blijft valsspelen’.

Het lijkt er op dat de dader niet specifiek één partij viseert. Alle partijen zijn het doelwit van zijn hardnekkig anti-politiek protest. Eerder deze week waren al verschillende borden vooral rond het centrum van Hasselt overplakt met de tekst. Wie de dader is of welke groep achter de actie zit, is nog niet bekend. Politici waren vanmorgen alleszins weer druk aan het krabben om de tekst van hun borden te krijgen.

