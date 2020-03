“Stand up if you love the darts" Duizenden fans op grootste Belgisch dartstornooi Birger Vandael

01 maart 2020

13u36 1 Hasselt “One hundred and eighty”, klonk het oerend hard doorheen de Ethias Expo in Hasselt. Duizenden fans kwamen dit weekend de wereldtop in het darts aanmoedigen tijdens het grootste Belgisch dartstornooi in het jaar. “Vroeger hield ik van snooker, maar toen ontdekte ik de magische sfeer in het darts", vat Stephane Desart uit Sint-Truiden samen.

Wie van darts houdt, kent de klassiekers uit het hoofd: “Stand up if you love the darts”, “Don’t take me home” en de Kolo en Yaya Toure song. Ze weerklonken dit weekend allemaal in Hasselt tijdens het Belgian Darts Championship 2020, het eerste van 13 toernooien van de PDC European Tour. Op voorhand was het even afwachten of er wel interesse zou zijn van het Vlaamse publiek, maar dat bleek zeer goed mee te vallen. De Limburgers kwamen verkleed en met grote dorst afgezakt naar de provinciehoofdstad. Bijgevolg werden lokale sterren als Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh massaal aangemoedigd, al konden ook vedettes van het genre Michael van Gerwen en Peter Wright allerminst klagen.

Sport én carnaval

Voor Stephane was het één van de betere weekends van het jaar. “Drie jaar geleden is de liefde voor de darts ontstaan. “Het is de eerste keer dat ik er live bij ben. Op televisie merk je dat de sfeer ook speciaal is, maar het zelf meemaken is toch nog iets anders. Vroeger stond ik vaak in het publiek bij snooker, maar dat is toch maar een saaie boel als je het vergelijkt met darts. Dit is sport én carnaval, ideaal voor een avondje uit. Hopelijk kan dit event dan ook een blijvertje worden, want nadat het EK al hier was, bleef een vervolg twee jaar geleden uit.”

Danny Somers (31) kwam voor het eerst naar de sport kijken: “Het is mijn eerste kennismaking met de sport en het is zeker voor herhaling vatbaar. Kameraden hadden me gezegd dat dit wel iets voor mij zou zijn en dat blijkt het geval te zijn. Hoeveel pintjes ik al gedronken heb? Dat zullen er zeker tien zijn...”

Kippenkostuum

Simon Beuls (28) uit Zutendaal had al meer ervaring met de sport. In een kippenkostuum volgde hij de wedstrijden: “Het darts is nog nooit dichter bij mijn thuis geweest, sjiek hoe de mensen opgaan in het spel. Eigenlijk kende ik alleen van Gerwen, inmiddels heb ik wel al enkele nieuwe favorieten kunnen aanduiden. We gaan er nog een feestje van maken!”

Zaterdagavond werden de twee beste Belgen Huybrechts en Van den Bergh uitgeschakeld, tot tegenzin van de supporters, al hadden ze wel een dikke duim voor het publiek. Wie ook schitterde was Neerpeltenaar Wout Bodvin, die als speaker bij KRC Genk aan de slag is, maar voor de gelegenheid ook de dartswedstrijden aan elkaar praatte. Of er volgend jaar een nieuwe editie komt van het event in Hasselt is nog onduidelijk.