“Slechts één procent van de Luikenaars werkt in Limburg” (en dat moeten er meer worden) Dirk Selis

22 oktober 2019

13u27 0 Hasselt Voor de allereerste keer kwam Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB, op bezoek op de Talentenmarkt van Voka Limburg “De denkbeeldige grens tussen Limburg en Wallonië bestaat nog steeds op de arbeidsmarkt. Met dit initiatief willen we die grens doorbreken en zo elkaars arbeidsmarkt versterken”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg.

De arbeidsmarkt in Limburg en in Wallonië kennen totaal verschillende karakteristieken. Met 6,2% is de werkloosheid in onze provincie historisch laag. De vijver waarin werkgevers kunnen vissen, is erg klein. Het gevolg is dat in Limburg alleen al meer dan 4.000 vacatures helemaal niet ingevuld geraken. “Als je weet dat de werkloosheid in Wallonië rond de 13% schommelt en er meer dan 200.000 werkzoekenden zijn, wordt duidelijk dat beide landsdelen elkaar van dienst kunnen zijn”, zegt Johann Leten.

70.000 Luikse werkzoekenden

Kris Claes, directeur belangenbehartiging en talent: “Het is onlogisch dat vijftig kilometer zuidwaarts, in Luik, er nog steeds bijna 70.000 niet werkende werkzoekenden zijn, terwijl onze ondernemingen hier hun vacatures niet ingevuld krijgen. Toch is de realiteit dat slechts één procent van de Luikenaars hier vandaag aan de slag is. Het is daarom dat we dit initiatief nu nemen.”

Krapte

De krapte op de arbeidsmarkt is al langer een uitdaging waar Voka – KvK Limburg ook daadkracht van de politici vraagt. “Deze uitdaging is er een met veel deeloplossingen. We zijn dan ook tevreden dat onze voorstellen voor de verdere focus op STEM-opleidingen en duaal leren, de activering van inactieven en de extra opleidingen voor de UHasselt in het regeerakkoord zijn opgenomen. Het is nu aan de Vlaamse regering om hier de daad bij het woord te voegen. Wij geven met deze talentenmarkt alvast het goede voorbeeld”, besluit Johann Leten.