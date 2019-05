‘Shoppingtram’ tussen Hasselt en Maastricht stapje dichterbij Dirk Selis

15u49 0 Hasselt Zopas heeft de Vlaamse regering de selectieleidraad voor Spartacus lijn 1-de sneltram tussen Hasselt en Maastricht- goedgekeurd. Hiermee is de eerste stap gezet voor de uiteindelijke aanbesteding van het DBFM-contract. De selectieleidraad somt alle voorwaarden op voor de uitvoering van de infrastructuurwerken.

“Dit is positief nieuws voor de Limburgse mobiliteit,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Steeds meer obstakels in dit dossier zijn opgeruimd. Het is nu enkel nog een kwestie van politieke wil om de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht te realiseren.”

Shoppingtram

Lijn 1 zou ook halt houden in Diepenbeek en Lanaken. Niet iedereen is te vinden voor de nieuwe verbinding. Zoals bekend staat de Limburgse N-VA op de rem bij dit dossier. “Een shoppingtram tussen Hasselt en Maastricht heeft voor ons geen prioriteit”, reageerde Jan Wouters, kabinetschef voor N-VA Limburg. De partij vreest namelijk dat de tram shoppers naar Nederland zal doen uitwijken. De liberalen zijn echter opgelucht dat er eindelijk schot in de zaak komt. “Als Open Vld hebben we dit op de agenda van de Vlaamse regering geplaatst en ik ben dan ook verheugd dat we snel deze beslissing hebben kunnen nemen. De volgende regering kan de aanbesteding afronden”, aldus minister Lydia Peeters (Open Vld).