“Reorganisatie spoorwegpolitie brengt veiligheid Limburgse stations in gedrang” Dirk Selis

17 september 2019

De vakbonden zijn niet te spreken over de reorganisatie bij de spoorwegpolitie. De veiligheid in en rond de Limburgse stations zou hierdoor in het gedrang komen en de lokale politie zou overbelast worden.

“Door deze reorganisatie is de gespecialiseerde spoorwegpolitie meer actief op de treinen, de perrons en de sporen”, steekt Diederich Poisket van de ACOD-LRB van wal. “Hierdoor is er geen permanente aanwezigheid van de spoorwegpolitie in de stations van Limburg en dient de burger, in geval van nood, langer te wachten op politiehulp. En dit zonder een wettelijk kader en de nodige afspraken te maken bij de lokale politie. Bijkomend probleem voor de spoorwegpolitie is dat zij dikwijls maar één interventieploeg ter beschikking hebben voor het ganse grondgebied van de provincies Vlaams Brabant en Limburg, waardoor men hopeloos te laat komt en klachten krijgt van de burgers. Ik denk maar aan een dodelijk ongeval op de spoorwegen waarbij de lokale politie dient bij te springen in afwachting van de komst van de spoorwegpolitie.”

Uitdoofscenario

De ACOD is tegen een uitdovend scenario van de spoorwegpolitie in Limburg met als gevolg dat het personeel in de toekomst wordt gecentraliseerd in Antwerpen. “We pleiten voor een permanente aanwezigheid in de stations, het behoud van een satellietpost in Limburg en dit van ’s morgens tot ’s avonds, op de ogenblikken dat de treinen rijden. Indien deze regering de taken van de spoorwegpolitie om besparingsredenen blijft doorschuiven naar de lokale politie, waardoor deze alsmaar taken bijkrijgt, dient de lokale politie meer financiële middelen te krijgen om extra politiepersoneel aan te werven”, besluit Poisket.