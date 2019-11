“Rechercheteam van drie personen niet van deze tijd”: gouverneur pusht politiezones richting fusie Marco Mariotti

26 november 2019

19u01 0 Hasselt Als het van gouverneur Herman Reynders (sp.a) afhangt, fusioneren de politiezones in Limburg nog liever vandaag dan morgen. Korpsen moeten volgens hem uit minstens 200 agenten bestaan. “Kleine recherches van drie man zijn niet bestand tegen de hedendaagse criminaliteit", vertelt hij.

Maximaal zes à zeven politiezones die een groot deel van de provincie overlappen. Degelijk uitgewerkte rechercheteams met telkens korpsen van minstens 200 personeelsleden in uniform. Daar droomt gouverneur Herman Reynders (sp.a) hardop van. Sterker nog: de man deed een oproep tijdens de opening van het nieuwe oefengebouw het PLOT (Politieschool) in Genk om over te gaan tot fusie.

60 of 300 agenten

“De criminaliteit is vandaag anders in vergelijking dan vroeger”, vertelt hij. “Criminelen schuiven op, steken grenzen over en deinzen voor weinig terug. Alle respect voor de kleine politiezones, maar een fusie is écht aan de orde. Een korps met zestig agenten is niet meer van deze tijd, recherches bestaande uit drie personen al helemaal niet. De criminaliteit is van een andere orde, dus schaalvergroting is nodig.”

Wanneer? Liever vandaag dan morgen als het van Reynders afhangt. “Natuurlijk moeten ze daar de tijd voor krijgen, en in veel gevallen is het financiële luik een drempel. Maar op lange termijn is het nodig.” De provincie omvormen naar één grote zone vindt hij geen goed idee. Limburg Regio Hoofdstad en CARMA zijn twee zones met de juiste verhouding vindt hij. Concreet bestaat de zone CARMA uit 311 agenten in uniform, en telt de recherche 53 medewerkers.

Fusie in het noorden

In de praktijk zijn er al samenwerkingsovereenkomsten met tal van kleinere politiezones. Dat geldt voor Lanaken-Maasmechelen en Maasland, voor HANO, Kempenland en Lommel. En ook met Tongeren, Herstappe en Voeren. In het noorden zijn ze voorstander van een fusie. “De universiteit van Gent onderzoekt momenteel of een fusie tussen HANO, Lommel en Kempenland haalbaar is", bevestigt commissaris Eric Cenens van de zone Kempenland.

Budget

“Puur praktijk, budget, noem maar op. Eind dit jaar moet de analyse gemaakt zijn.” In 2020 kunnen knopen worden doorgehakt en in praktijk zou zelfs Beringen-Ham-Tessenderlo qua ligging ook kunnen aansluiten bij de zone.

Verder zou vooral Haspengouw één geheel moeten worden, en Zuid-Oost Limburg regio Tongeren-Bilzen-Voeren één vormen. In het Maasland kan Lanaken tot Maaseik één regio zijn. Critici vrezen dat korpsen hun eigenheid verliezen, het contact met de burger verloren gaat, én vooral de focus steeds komt te liggen op de hoofdsteden. Voor Limburg Regio Hoofdstad is dat Hasselt, voor CARMA is dat Genk.