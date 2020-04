PXL-studenten leggen online examens af met speciale ‘LockDown’-browser Dirk Selis

10 april 2020

13u55 0 Hasselt Hogeschool PXL in Hasselt laat zijn studenten online examens afleggen in een beveiligde ‘LockDown’-browser, waarbij de student op de computer enkel nog het examen kan openen en invullen. Daarnaast worden er een volledige video- en audio-opname van de student gemaakt, waarbij de student en zijn omgeving gecontroleerd worden. Na de paasvakantie wil de hogeschool het systeem op grote schaal uitrollen.

Hogeschool PXL ging op zoek naar een oplossing om studenten beveiligd online te examineren. “Als basistoetsplatform blijven we Blackboard gebruiken. Een beveiligingssoftware legt een ‘schil’ rond de toets die in Blackboard wordt opgesteld”, zegt Wouter Hustinx, onderzoekshoofd van het expertisecentrum PXL Onderwijsinnovatie. “De eerste tests waren zeer positief en we hebben tot op heden weinig technische problemen vastgesteld.”

Volledig blokkeert

De beveiligingssoftware bestaat uit een beveiligde browser, de ‘LockDown’-browser, die de computer van de student volledig blokkeert tijdens de toetsafname. De student kan enkel het examen openen en invullen. Een tweede onderdeel zorgt voor een volledige video- en audio-opname van de student terwijl hij het examen maakt. Die video-opname kan achteraf integraal herbekeken worden door de examinator, die een overzicht van mogelijke onregelmatigheden krijgt.

Omgevingscheck

Bovendien gebeurt er een automatische detectie wanneer de student even niet in beeld is tijdens het examen. Ook de student krijgt daarvan een melding tijdens de afname. Er is ook een omgevingscheck mogelijk, waarbij de omgeving wordt gecontroleerd waarin de student het examen afneemt. De student moet vlak voor de start van het examen nog een 360 graden beeld van de omgeving rond zich maken