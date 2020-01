“Op zoek naar een nieuwe job? Wat dacht je van rioolrenovator!”: Limburg wordt Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie Dirk Selis

20 januari 2020

12u57 0 Hasselt VLARIO, Limburgse bouwbedrijven, Confederatie Bouw Limburg en de VDAB starten een nieuwe opleiding om professionele rioolrenovatietechnici op te leiden. “Deze opleiding, uniek in Vlaanderen, wordt weldra aangeboden op de Bouwcampus van Diepenbeek, die hierdoor verder uitgroeit tot kennisen innovatiecentrum voor de Limburgse bouw. Limburg wordt zo een opleidingslabo voor rioolrenovatie,” zegt gedeputeerde van economie Tom Vandeput.

We zijn ons er niet meer van bewust maar dagelijks produceren wij samen veel huishoudelijk afvalwater. De tijd van lozing in open grachten of in een rioleringsstelsel waarin ook het hemelwater wordt opgevangen, is definitief voorbij. De overheid heeft de voorbije decennia geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel en in waterzuiveringsstations. Hierdoor is de kwaliteit van het oppervlaktewater aanzienlijk verbeterd. Toch wordt nog 87 % van het Vlaams oppervlaktewater door Europa als slecht beoordeeld. Het bestaande rioleringsnetwerk is bovendien op sommige plaatsen sterk verouderd. Permanente monitoring, herstellingen en renovatie is aan de orde. Dit leidt vaak tot grote openbare werken met veel overlast voor omwonenden en ondernemers en met de nodige impact op verkeer en mobiliteit.

Rioolrenovaties nodig op grote schaal

Gemeentelijke netwerken dateren meestal nog uit de vorige eeuw en zijn vaak dringend aan een grondige vernieuwing of vervanging toe. De gevolgen van die historische erfenis laten zich steeds vaker voelen. Dichtingen die het laten afweten en rioleringen die openbarsten leiden tot verzakkingen, zinkgaten… Als gevolg daarvan loopt vandaag bijna 16% van het huishoudelijk afvalwater ongezuiverd in het oppervlaktewater. “Terwijl budgetten worden vrijgemaakt om onze rioolinfrastructuur te optimaliseren, ontbreekt het echter aan opgeleide riooltechnici om renovatiewerken uit te voeren. Als gevolg daarvan blijven vele opdrachten open staan en worden enkel dringende renovaties uitgevoerd. Om aan de vraag van de opdrachtgevers te voldoen, is er een constant aanbod van minstens 100 gespecialiseerde rioolmedewerkers nodig. Er moet dus dringend iets veranderen”, zegt Wendy Francken, directeur van Vlario.

Innovatieve riooltechnieken

Met provinciale subsidies wordt een nieuwe opleiding ontwikkeld om de kwaliteit van de rioolrenovaties te verbeteren en om innovatieve technologieën sneller in de praktijk toe te passen. Immers ook in deze tak van de bouw staan de ontwikkelingen niet stil. “De voorbije jaren zijn heel wat technieken op punt gesteld die de kwaliteit van rioolrenovatiewerken sterk kunnen verbeteren en minder hinder voor de omgeving met zich meebrengen. De sector kan hieruit ontzettend veel voordeel halen”, stelt Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg. Om de openstaande vacatures in te vullen worden ook werkzoekenden met de hulp van VDAB naar de opleiding toegeleid.

Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Aan de hand van twee opleidingscycli zal het programma de komende 18 maanden verder worden verfijnd en bijgestuurd. Eens alles op punt staat wordt de opleiding verbonden aan het uitvoeringscertificaat dat nodig is voor (openbare) werken bij standaardbestek 250. De opleiding wordt dan voor werknemers ingepast in het kennis- en innovatieprogramma van de Bouwcampus te Diepenbeek. Werkzoekenden kunnen een voortraject volgen bij de VDAB. “Met Leiding4 toont Limburg nogmaals de nodige ambitie. Met deze opleiding wordt onze provincie het Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie. Een win-win voor het Limburgse bedrijfsleven en voor de Limburgse arbeidsmarkt”, besluit Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.