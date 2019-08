‘Ontprikkelen’ in het Cultuurbos: “Ik kan hier nog uren blijven liggen” Marco Mariotti

16 augustus 2019

20u11 0 Hasselt Voor het meest rustige stukje van Pukkelpop moet je helemaal naar de achterzijde van het terrein, nog voorbij de Petit Bazar. Hangmatten, sfeerlampjes én aangepaste muziek tussen de berkenbomen. “Ik zou hier uren kunnen blijven liggen", klinkt het.

De geluidsboxen zijn dan wel last minute opgehangen op zo'n drie meter hoogte, maar de sfeer is er zeker. Instrumentale muziek mét natuurlijke elementen. Meer hebben Kato en Cato uit het Brusselse niet nodig om helemaal te ontspannen. “We zijn maar één dag hier op Pukkelpop, want hebben ook herexamens", vertelt Kato.

“Maar toch krijgt iedereen wel eens een dipje als je hier al van 12 uur ‘s middags bent. Dit is dus ideaal. even de rust opzoeken, weg van de zware geluidsinstallaties. En de hangmatten liggen goed hoor, we hangen hier toch al meer dan een half uur.”

Hetzelfde voor Freya uit Oost-Vlaanderen. “We liggen hier al even op zo’n houten bak, naar de lucht te staren. Of beter gezegd naar het houten lampenkapje. Zou het gerecycleerd hout zijn? Volgens ons wel. Een heel leuk initiatief, die bos. Van ons mag die er alle jaren zijn." Nog in het bos kan je theater, street art, kunst en andere performance art beleven.