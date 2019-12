“Ons An zou volgende week 42 jaar worden, maar door hem heeft ze zelfs haar 18de verjaardag niet mogen vieren”: Paul Marchal reageert op vrijlating Lelièvre Dirk Selis

02 december 2019

18u31 16 Hasselt De ouders van An en Eefje reageren gelaten op de vrijlating van Michel Lelièvre (48), de voormalige kompaan van Marc Dutroux. “Het is allemaal zeer zuur en bitter”, zegt Paul Marchal. “Weet u, ons An zou volgende week 42 jaar geworden zijn, maar door toedoen van Michel Lelièvre heeft ze zelfs haar 18de verjaardag niet mogen vieren.”

“Nu, we wisten dat die vrijlating er zat aan te komen, hé”, reageert Paul Marchal, de vader van An, wanneer we hem om een reactie vragen. “Lelièvre heeft 23 van de 25 jaar uitgezeten. Martin loopt al tien jaar vrij rond. Dus is de beslissing van vandaag logisch te noemen, maar daarvoor niet rechtvaardig. Ik vind dat zware criminelen hun straf moeten uitzitten tot de laatste dag. U biedt de langgestrafte geen perspectief mijnheer Marchal, maant justitie mij dan aan. Ik zeg u, laat ze hun straf uitzitten, en als ze zich niet gedragen, geef ze dan straf bij. Dat is ook perspectief bieden, maar dan op een andere manier. Ook de voorwaarden die hij krijgt, zijn om te lachen. Hij mag bepaalde metrolijnen niet nemen, of sommige treinen niet pakken. Wie gaat dat controleren? Wie gaat zich daar elke dag mee bezig houden? En de slachtoffers vergoeden? We zullen zien, de eerste cent van Martin moet mijn familie nog krijgen. Maar het strafste van al vind ik nog dat Lelièvre wanneer hij de cel verlaat, meteen mag gaan stempelen. En wie betaalt daarvoor, juist ja, u en ik. Lachwekkend vind ik dat.”

Alibi om te zwijgen

“Ja, wij nemen akte van deze beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank”, zegt Els Schreurs, de partner van Jean Lambrecks, vader van Eefje. “Dit hing al een tijdje in de lucht. Blijkbaar heeft Lelièvre een huurcontract kunnen voorleggen en was dat zijn ticket uit de gevangenis. Nu, eigenlijk geeft de strafuitvoeringsrechtbank Lelièvre een alibi om de waarheid nooit uit te spreken. Hij weet wat er precies allemaal gebeurd is, maar verkiest het om te zwijgen. Wij, de nabestaanden, moeten verder leven zonder te weten wat er allemaal precies gebeurd is. Doordat hij niet meer met de nabestaanden in contact mag komen, hoeft hij ons ook nooit meer te zeggen wat er zich precies allemaal heeft afgespeeld.”