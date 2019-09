Negen kandidaten voor Limburgse exportprijzen Dirk Selis

13 september 2019

09u59 0 Hasselt Negen genomineerde bedrijven zullen meedingen naar één van de drie Limburgse Exportprijzen van Voka Limburg. Dat reikt de felbegeerde beeldjes op 1 oktober uit tijdens het event The World for Smarties op Corda Campus.

Er zijn drie categorieën: ‘born globals’, ‘kleine ondernemingen’ en ‘middelgrote en grote ondernemingen’.“ Export blijft een belangrijke motor voor onze economie. Dat bleek nogmaals uit onze Toekomstindicator die zopas verscheen”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “Het belang van export, de unieke ligging van Limburg binnen de Euregio en het feit dat wij de eerste stop zijn richting het hinterland, zorgt dat de Limburgse exportprijzen een unieke bekroning zijn. Nergens is het belang van export zo groot”, gaat hij verder. De prijzen belonen daarom Limburgse ondernemingen die het afgelopen jaar de absolute top waren op vlak van export. Een jury onder leiding van decaan Piet Pauwels van de Faculty of Business Economics, Universiteit Hasselt selecteerde de drie beste bedrijven per categorie. De genomineerden in de categorie ‘Born Globals’ (ondernemingen die kort na hun opstart bewust kiezen voor export om groei te realiseren) zijn Arkite, Luminex en Ugentec. In de categorie kleine ondernemingen (<50 werknemers en <10 miljoen omzet) zijn genomineerd Crème de la Crème, Doxis Lighting Factory, Thermo-Clean. Tenslotte in de categorie middelgrote en grote ondernemingen (>10 miljoen omzet) vinden we Bioracer, Europower Generators en Kaasbrik terug. De uitreiking van de awards vindt plaats tijdens The World for Smarties.