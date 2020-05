“Nee tegen de anderhalvemetermaatschappij!”: Labyrinth Club uit onvrede over coronamaatregelen Emelie Wojcik

27 mei 2020

21u16 0 Hasselt Het Hasseltse Labyrinth Club heeft woensdagmiddag een Facebookgroep opgericht om aandacht te vragen voor de culturele sector in tijden van corona. Met ‘Nee tegen 1,5 meter België’ wil de club de overheid aansporen om alternatieve oplossingen voor de bestrijding van het coronavirus te zoeken.

“Het is hoog tijd dat we in België onze stem laten horen”, klinkt het. “We weten allemaal dat veel ondernemers die direct contact hebben met hun klanten, niet kunnen werken op anderhalve meter. Gepaste maatregelen treffen, is bijna onmogelijk. Daarom willen wij ons hardmaken voor andere oplossingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.”

De groep telt ondertussen een 350-tal leden, het doel is om net zoals de Nederlandse tegenhanger 100.000 leden te werven. Toch stuit het initiatief van de Hasseltse club ook op heel wat onbegrip. Zo geven heel wat Facebookgebruikers te kennen dat de afstandsregel essentieel is voor de volksgezondheid. Sommigen begrijpen als collega-ondernemer dan weer het standpunt van Labyrinth Club, maar wijzen de club toch op het belang van de coronamaatregelen.