‘Met maagdelijke blik’ onthult geheimen van de relieken van Herkenrode Emelie Wojcik

27 februari 2020

10u16 0 Hasselt In de Hasseltse Sint-Quintinuskathedraal is woensdagochtend het boek ‘Met maagdelijke blik’ voorgesteld. Het boek is het resultaat van het onderzoek naar de relieken van Herkenrode, dat tussen 2008 en 2010 door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) werd uitgevoerd. Opvallend zijn de 47 met textiel beklede schedels die volgens de legende afkomstig zijn van de heilige Ursula en haar elfduizend maagden.

Het boek vertelt het verhaal achter de 114 relieken, waaronder 47 schedels van Sint-Ursula en haar gevolg, die in de Abdij van Herkenrode door de zusters werden bekleed met textiel. De legende van Sint-Ursula begint in Keulen. Sint-Ursula was een meisje uit Bretagne die op bedevaart ging met tien vriendinnen. Allemaal zouden ze elk duizend dienstmaagden meebrengen. Tijdens de bedevaart vertelt een engel haar dat ze als ze naar Keulen gaat, ze een martelaarskroon ontvangt. Helaas voor het meisje is Attila de Hun op dat moment net de stad aan het plunderen. Hij vermoord Sint-Ursula en haar dienstmaagden. Later, bij de uitbreiding van Keulen in 1109, ontdekken wetenschappers vlakbij de Sint-Ursulakerk een kerkhof vol stoffelijke overschotten. Tegenwoordig weten archeologen dat het om laat-Romeinse resten gaat, destijds geloofde men dat de resten van Sint-Ursula en haar elfduizend maagden waren.

Hoe de schedels bij de zusters in Herkenrode terecht zijn gekomen? “In de 13de eeuw was er heel wat handel in relieken. Zo bracht Willem Van Rijckel, de abt van de Abdij van Sint-Truiden, de relieken naar onze streek", zegt Mark Van Strydonck van het KIK. “De meeste relieken kwamen terecht in de Abdij van Herkenrode, waar de zusters de beenderen en schedels bewaarden in de meest kostbare textiel.” Fanny Van Cleven, textielwetenschapster, vult aan: “Geen enkel reliek ziet er hetzelfde uit. De zusters gebruikten verschillende stoffen zoals roze zijde en Spaans textiel. Ook heeft elke reliek zijn eigen ontwerp. Het meest speciale schedel is nummer 42. Daarop hebben de zusters ogen getekend die ons tijdens het onderzoek meermaals hebben aangestaard. Vandaar de maagdelijke blik.”