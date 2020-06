“Mag ik haar kussen?”: Wim (89) en Mariette (87) herenigd na elkaar maar liefst 3 maanden niet te hebben gezien door corona Marco Mariotti

29 juni 2020

13u51 0 Hasselt Drie maanden. Zo lang hebben Wim Van Lishout (89) en Mariette Vanwing (87) elkaar moeten missen in coronatijden. De twee zijn al 62 jaar getrouwd, maar omdat Mariette in een rusthuis zit, waren ze langer dan ooit van elkaar gescheiden. “Mag ik haar kussen?”, vroeg Wim voorzichtig. En de kus... die volgde.

Het was een mooi weerzien aan het park van WZC Hogevijf in Hasselt. Mariette verblijft al enige tijd in het rusthuis, maar haar echtgenoot Wim woont nog zelfstandig. De man is trouwens oud-schepen in Hasselt.

Door corona konden de twee elkaar een tijd niet meer zien. “Ze vroegen via ons, de kinderen, hoe het met elkaar ging", vertelt Wout Van Lishout, één van de vier zonen. “We probeerden dat ook via Skype, maar papa hoort toch niet zo heel goed meer. Bepaalde digitale pogingen draaiden soms uit op een teleurstelling, dus moesten ze het doen met onze verhalen.”

Die periode duurde uiteindelijk drie maanden, en dat voor een koppel dat al 62 jaar getrouwd is. “Het was heel leuk dat ze elkaar weer konden zien, buiten aan het park van het woonzorgcentrum. Hij vroeg of ze haar mocht kussen. Je kan hen dat moeilijk afnemen, hé. Papa bukte heel voorzichtig, en ik stond vooral paraat om hem op te vangen als hij zou vallen. Het ging heel voorzichtig, maar het was mooi. Ze hebben elkaar toch zo gemist.”

Wim Van Lishout heeft er een lange politieke carrière in Hasselt op zitten en ontwikkelde de abdijsite Herkenrode mee als toeristisch hefboomproject voor de provincie Limburg.