“Maatregel om individueel te shoppen is onbegrijpelijk”: Mode Unie en UNIZO Limburg vragen om shoppen met bubbel weer toe te staan ENL

02 augustus 2020

15u31 0 Hasselt Winkeliers krijgen zware klappen tijdens hun eerste soldenweekend. Dat blijkt uit cijfers van Mode Unie. Op 1 augustus behaalden moderetailers gemiddeld 50% minder omzet dan op 1 juli 2019. Reden: grote kortingen, maar ook een lage opkomst van shoppers. UNIZO Limburg en Mode Unie pleiten daarom voor een versoepeling. “We zien niet in waarom je in de horeca wél met je bubbel iets kan nuttigen, maar niet met je partner of iemand uit je bubbel naar de modewinkel kan zonder vooraf een afspraak te maken”, klinkt het.

Zaterdag zijn de zomersolden. Hoewel 86% van de modehandelaars in een bevraging van Mode Unie aangaf dat ze de verkoop in de volledige soldenperiode lager inschatten dan de soldenverkoop, keken moderetailers heel hard uit naar het startmoment van de solden. Maar de resultaten van 1 augustus zijn op zijn minst gezegd teleurstellend te noemen. In vergelijking met 1 juli 2019 was er gemiddeld 50% minder omzet. Reden: de grote kortingen die er vaak worden gegeven, maar ook de lagere opkomst.

Bijzonder streng

“Modehandelaars bewijzen sinds 11 mei dat ze zich strikt aan de veiligheidsmaatregelen houden. Ze konden rekenen op het vertrouwen van de consument, die met veel enthousiasme terugkeerde naar de fysieke winkel. In die zin is de verstrenging van de maatregel om individueel te komen shoppen, en dat voor maximum dertig minuten, onbegrijpelijk”, vinden directeur Mode Unie Isolde Delanghe en Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg.

“Uiteraard is volksgezondheid ook voor ons prioritair, maar de overheid moet het evenwicht bewaren tussen de economische leefbaarheid van de sectoren en de richtlijnen die genomen worden om deze volksgezondheid te beschermen. De nieuwe maatregelen opgelegd voor de modesector zijn bijzonder streng, rekening houdend met het feit dat experts meerdere keren aanhaalden dat winkels niet het probleem zijn wanneer het aankomt op het verspreiden van het virus.”

Versoepeling

“De nieuwe maatregel zal zeker en vast een rem zetten op de soldenverkoop. Door de verstrengde maatregelen worden consumenten afgeschrikt om te gaan shoppen, wat een drastische minderverkoop tot gevolg zal hebben. Consumenten winkelen nu immers liever niet alleen. Zeker voor bepaalde segmenten zoals mannenmode zien we dat er voornamelijk met de partner geshopt wordt. De soldenverkoop is nochtans cruciaal om de derving van het zomerseizoen iets te verzachten.” Uit een enquête van Mode Unie blijkt dan ook dat modehandelaars gemiddeld 40% minder verkochten in het afgelopen zomerseizoen ten opzichte van datzelfde seizoen vorig jaar.

“Daarnaast zien we niet in waarom je in de horeca wél met je bubbel iets kan nuttigen, maar niet met je partner of iemand uit je bubbel naar de modewinkel kan zonder vooraf een afspraak te maken. Daarom vragen we dan ook dat er voor de modesector nog een versoepeling komt en dat shoppen met mensen binnen de bubbel opnieuw mogelijk wordt.”

Ondanks de negatieve verwachting blijven UNIZO Limburg en Mode Unie hoopvol. “Consumenten zagen de voorbije weken dat er veilig geshopt kon worden bij hun lokale zelfstandige modehandelaar.Daar verandert niets aan. De solden blijven elk jaar opnieuw een trekker bij de Belgische consument en met nog heel wat zomeritems in de rekken aan een mooie korting zullen heel wat koopjesjagers mooie items aan een interessante prijs kunnen shoppen.”