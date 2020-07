Limburgse B&B's en vakantiewoningen herademen, hotelsector minder in trek Emily Nees

03 juli 2020

17u51

Bron: Toerisme Limburg 6 Hasselt De Limbursge logiessector maakt een inhaalbeweging. Dat blijkt uit een monitoring van Toerisme Limburg. Vooral B&B’s zien het aantal reservaties sterk stijgen. “Twee op de tien zitten zelfs boven de 80% bezetting deze zomer.” Voor grote hotels blijft het echter tandenknarsen. Bijna de helft zit met een bezetting van amper 20%.

“Sinds onze vorige peiling twee weken geleden is er duidelijk een positieve shift”, vertelt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg. “Vier op de tien logies hebben nu een bezettingsgraad tussen 40-80%. Twee op de tien zitten deze zomer zelfs boven de 80% bezetting.”

“Slechts twee op de tien noteren nog een bezetting onder de 20%. Die cijfers bevestigen dat de sector bezig is aan een comeback. En dat onze ondersteunende campagne ‘Herleef in Limburg’ de nodige impact heeft. Maar we zien ook dat er nog ruimte is voor verbetering.”

Vakantiewoningen blijven populair

Zo valt op dat de grote hotels in onze provincie het nog steeds moeilijk hebben. Zo’n 44% zit nog onder de 20% bezetting voor deze zomer. Vakantiewoningen zijn daarentegen niet klein te krijgen. Die scoren hier nog steeds het beste. Vooral de voorbije twee weken zijn het aantal reservaties sterk de hoogte in gegaan. Wellicht zit de heropening van de zwembaden daar voor iets tussen.

“Mensen kiezen nog altijd het liefst voor veilige bubbels. En nu bekend is dat de grotere vakantiewoningen weer op volle kracht kunnen draaien, verwachten we zelfs nog een verdere stijging.” Verder ziet Toerisme Limburg ook bij de B&B’s een positieve trend. 30% kan rekenen op een zomerbezetting van meer dan 60%.

Het zijn vooral West-Vlaamse gasten die hun weg vinden naar Limburg. “De grote meerderheid van de logiesuitbaters ontvangt deze zomer vooral West-Vlamingen, gevolgd door Oost-Vlamingen en Antwerpenaren. Internationale gasten komen dan weer vooral uit Nederland en in tweede instantie Duitsland.”

Fietsen à volonté

Niet alleen de bezettingsgraad zit in de lift, ook het aantal recreatieve fietsers op het Limburgse fietsroutenetwerk blijft stijgen. “In de maand juni telden we bijna een half miljoen fietsers op het fietsroutenetwerk. Dat is een stijging van 10% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.”

“In de Limburgse Kempen – waar onze twee fietsbelevingen ‘Fietsen door het Water’ en ‘Fietsen door de Bomen’ gelegen zijn – zien we de sterkste piek, namelijk 20%.” En dat zou kunnen liggen aan de campagne genaamd ‘Herleef in Limburg’, waar acteur Matteo Simoni de hoofdrol in speelt. “Met gemiddeld 10.000 websitebezoekers per dag zagen we de afgelopen weken al duidelijk dat mensen goesting hadden gekregen om naar Limburg te komen.”

“Dat die zin nu ook in boekingen wordt omgezet, toont dat onze sector bezig is aan een sterke en broodnodige comeback”, besluit Philtjens