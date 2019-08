‘Lens en Penseel’ presenteert kunstwerken van tien Hasseltse kunstkringen in Cultuurcentrum Hasselt Dirk Selis

07 augustus 2019

10u46 0 Hasselt Tien Hasseltse kunstkringen, de stedelijke socioculturele raad en de dienst cultuur slaan opnieuw de handen in mekaar voor de expo: ‘Lens en penseel’. Deze samenwerking is inmiddels aan haar 16de editie toe en toont een selectie van recent werk van creatieve makers. De tentoonstelling loopt van 10 tot en met 25 augustus in het Cultuurcentrum Hasselt.

Alle takken van de beeldende kunst komen aan bod: fotografie, videokunst, schilderkunst, beeldhouwen en ook keramiek. De deelnemende kunstkringen zijn Acade, Film Collectief Curieus Hasselt, Focus de Posthoorn, Foto Total, Fotokunstkring Carpe Diem, Koninklijke Hasseltse Fotoclub, Kunstgroep Sakoura, Kunstpunt CARÉ, Luminé Image-Art en Video Limburg. Alles samen worden er meer dan 200 werken getoond van maar liefst 56 kunstenaars. Voor de editie 2019 werd er gekozen om naast nieuw werk, ook werk dat de kunstenaar nauw aan hart ligt te presenteren. Het is al het ware een retrospectieve zowel voor de kunstenaar als voor de kunstvereniging.

Experimenteren

Naast het artistieke werk, is er ook ruimte voor ontmoeting en dialoog tussen kunstenaars en bezoekers. Voor het publiek is dit de ideale gelegenheid om kennis te maken met het artistiek talent van Hasselaren, terwijl het voor de kunstenaars zelf een moment is om naar buiten te treden met hun werk. “Die interactie werkt stimulerend”, zegt schepen van Cultuur Joost Venken. “Ze biedt kansen aan makers en bezoekers om te groeien, zowel in hun talent als in beleving. Bovendien kan het nieuwe Hasselaren aanzetten om zelf te experimenteren met beeldende kunst. Wie weet ronden we zo de kaap van 60 exposanten de volgende editie.”

Praktisch: De tentoonstelling is vrij toegankelijk van zaterdag 10 tot en met zondag 25 augustus in het Cultuurcentrum Hasselt