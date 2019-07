“Leegstand los je niet op door snel wat extra winkeltjes in te richten” Lien Vande Kerkhof

04 juli 2019

15u15 0 Hasselt “Leegstand los je niet op door panden snel-snel in te vullen met winkeltjes.” Met die woorden reageert centrummanager Christiaan Kastrop op de kritiek van PVDA, die de stad een ‘laissez-faire’-beleid verwijt. “Details kan ik nog niet geven, maar we werken wel degelijk aan een plan.”

PVDA-kopstuk Kim De Witte was enkele dagen geleden niet mild voor het leegstandsbeleid van de stad Hasselt. Cijfers over het aantal panden die leegstaan in de binnenstad, waren naar verluidt moeilijk te verkrijgen. Daarom ging de partij zelf op stap en werden 196 lege winkelpanden geteld. Dat is één op vijf. Komt daar nog bij dat auditeurs aangaven dat er sinds het vertrek van voormalig burgemeester Hilde Claes eigenlijk geen leegstandsbeleid gevoerd werd.

“Oppositiepraat”, riposteert centrummanager Christiaan Kastrop. “Hasselt doet het op vlak van leegstand beter dan eender welke omliggende winkelstad. En geen beleid? Er wordt achter de schermen gesleuteld aan een structurele aanpak. Leegstand los je namelijk niet snel even op door een winkeltje in te richten in een pand. En voor je een goed plan hebt, is er nood aan samenwerking, gesprekken en afspraken. Je moet een win-win creëren voor makelaars, eigenaars én passanten. Concreet doe je dat door bijvoorbeeld nieuwe merken binnen te halen. Wat we niet doen, is stilzitten.”

Koopzondagen

Ook deze zomer ziet Kastrop al een sterke impuls voor zijn winkelstad. “De solden zijn begonnen en komend weekend staat de tweede koopzondag op rij op de planning. Voor veel winkeliers maakt die extra dag hun maand goed. Steeds meer lokale handelaars zien zo’n vaste koopzondag ook zitten, al blijf ik het belangrijk vinden dat iedereen dit autonoom kan beslissen.”

Dat bevestigt ook Rosalie Fabry van kleding- en schoenenwinkel La Bottega. “Wanneer ik zelf met vriendinnen afspreek op zondag, kiezen we voor een stad waar je kan shoppen. Op zo’n dagen is er ook meer beleving. Bovendien hoeven klanten met een drukke agenda dan niets te missen. Intussen is onze eerste soldenweek al een succes geworden. Sneakers vlogen dit seizoen de deur uit, maar nu hebben we eindelijk ook weer sandalen verkocht. Een voorspelling? Ja hoor: er zullen steeds meer Buffalo’s over de toonbank gaan!”