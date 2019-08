‘Kortverblijf’ zodat mantelzorgers van senioren even op vakantie kunnen Lien Vande Kerkhof

08 augustus 2019

13u35 0 Hasselt Omdat mantelzorger van thuiswonende en zorgbehoevende senioren, net zoals iedereen, op tijd en stond nood hebben aan een korte vakantie of rustpauze biedt dagzorgcentrum Hogevijf voortaan de mogelijkheid om senioren een tijdje op te vangen.

Die opvang vindt plaats in ‘Kortverblijf’, een 24-uren huisvesting en zorgverlening in een woonzorgcentrum, voor een periode die men zelf bepaald. Voor die senioren, die normaliter tijdens de dag al gebruik maakten van de dagopvang en even in kortverblijf worden opgevangen, wordt de mogelijkheid aangeboden om beide te combineren. Voor de senior heeft dit het grote voordeel dat dezelfde structuur tijdens de dag blijft aangehouden.

Schepen van Zorg en Samenleven Lies Jans stelt ons voor aan Melanie Quintens (97) die nog zelfstandig thuis woont. “De dochter van Melanie, die haar mantelzorger is, kon twee weken op vakantie dankzij deze nieuwe dienst. Melanie verbleef twee weken lang in ons woonzorgcentrum zonder haar normale dagbesteding te moeten herorganiseren. Op die wijze kan de drempel voor een tijdelijke opname in kortverblijf, voor sommige cliënten van het Dagverzorgingscentrum, verkleinen. Dit concept past volledig binnen de visie van Hogevijf, waarbij we in partnerschap met de senior en zijn omgeving naar de juiste zorg op maat zoeken.”

Volgens de schepen zijn er bovendien geen extra kosten verbonden aan de combinatie van beide diensten. “Een mooi verhaal van samenwerking,” besluit ze.