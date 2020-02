‘Kom opladen in Limburg’: Toerisme Limburg pakt uit met nieuwe vakantiegids EWH

13 februari 2020

17u20 0 Hasselt Toerisme Limburg trapt het nieuwe toeristische seizoen op gang met een vernieuwde vakantiegids. De gids staat in het teken van de 25ste verjaardag van het Limburgse fietsroutenetwerk. Met de oproep ‘Kom opladen in Limburg’ wil Toerisme Limburg toeristen inspireren om al dan niet met de fiets Limburg te ontdekken.

In de nieuwe editie van de Limburgse vakantiegids neemt reisjournalist Jonathan Ramael de lezers mee achterop zijn fiets door Limburg. Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg is alvast enthousiast: “We zijn samen met meer dan tweehonderd partners uit de toeristische sector in het zadel gesprongen voor de zesde editie van deze gids. Dit jaar meer dan ooit per fiets!”

Fiets staat centraal

De acht hoofdstukken zijn ingedeeld op basis van de landschappen die Ramael tijdens zijn fietstocht tegenkomt. Onderweg krijgen lezers tal van toeristische tips op en langs het fietsroutenetwerk. Voor een fietstrip in het spoor van Ramael vinden fietstoeristen per hoofdstuk een route van één of twee fietslussen, van elk ongeveer 60 kilometer, langs de opmerkelijkste toppers uit het verhaal.

Naast de toeristische fietsroute van Ramael, brengt Toerisme Limburg dit jaar een opgefriste Fietskaart voor de recreatieve fietser uit. In deze vernieuwde versie blijven de knooppunten ongewijzigd. Ten opzichte van de vorige editie werden wel 20 trajecten aangepast voor een betere beleving en worden ook fietshuurpunten, -cafés en logies in beeld gebracht. Bovendien bevat de kaart 18 nieuwe fietslussen, inclusief een tweedaagse ontdekkingsroute en een toegankelijke route voor minder mobiele fietsers. “Met de Fietskaart 2020-2021 gaan we voor de meest autovrije, belevingsvolle, comfortabele en veilige trajecten”, zegt Igor Philtjens.

Kom opladen in Limburg

Opladen in Limburg kan volgens Toerisme Limburg op allerlei manieren. “Wat goed is voor onze gasten is ook goed voor de Limburgers", zegt Philtjens. “Daarom willen we met deze vakantiegids niet enkel gasten aantrekken en de vrijetijdseconomie verder stimuleren, we willen ook een ruim aanbod aan ontspanningsmogelijkheden dichtbij huis blijven promoten bij onze eigen inwoners. Want zo creëert toerisme niet alleen meer welvaart, maar ook meer welzijn voor de Limburgers.”

De gratis Limburg Vakantiegids 2020 wordt vanaf zaterdag 15 februari 2020 verspreid in heel Vlaanderen. Zaterdag is de gids uitzonderlijk verkrijgbaar in de krantenwinkels. Daarna is hij beschikbaar bij de toeristische infokantoren of online. De nieuwe Fietskaart is te koop voor 9,50 euro in alle toeristische infokantoren in Limburg, in de Standaard Boekhandel, bij AS Adventure en Fnac en op mondikaarten.be en bol.com.