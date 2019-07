‘Instagram-wetenschapper’ Martijn Peters maakt binnenkort overstap van UHasselt naar HLN en VTM: “Vanaf augustus word ik de Paul D’hoore van honderd en één thema’s” Redactie

05 juli 2019

20u34 0 Hasselt Op Instagram geeft hij met meer dan 12.000 volgers menig Limburgse influencer het nakijken, maar binnenkort kent heel Vlaanderen Martijn Peters als dé wetenschapsman van News City, het nieuwe moederbedrijf van de Persgroep en Medialaan, waaronder ook Het Laatste Nieuws en VTM gevestigd zijn. Dat hij in ruil voor leuke kiekjes met een of ander item niet naar de Bahama’s gestuurd zal worden, beseft de jonge wetenschapscommunicator van de UHasselt maar al te goed. “Maar mijn zichtbaarheid op de sociale media heeft mij zeker geen windeieren gelegd.”

Met zijn Instagramaccount Stories of a Scientist maakt hij - niet zelden gewapend met een camera - het leven van wetenschappers toegankelijk voor een groot publiek, en die aanpak blijkt erg populair. “Maar of ik net zoals bikinimodellen en sporthelden cadeautjes opgestuurd krijg en betaald word voor mijn posts? Wel, laatst kreeg ik broches en juwelen met gravures van moleculen en DNA toegestuurd. En een kleurboek voor volwassenen met wiskundige patronen. Maar daar stopt het.” En binnenkort maakt Martijn dus de overstap naar News City, waar hij - zoals hij het zelf zo mooi verwoordt - de “Paul D’hoore van honderd en één thema’s” zal worden.

Wat is de rol van een wetenschapsman?

“Ik zal de kanalen van DPGMedia voorzien van allerlei wetenschaps- en klimaatnieuws. Wanneer de Nobelprijs voor Geneeskunde straks wordt uitgereikt schuif ik bijvoorbeeld aan bij het VTM Nieuws. Maar ik kan evengoed een woordje uitleg geven over de processierups in Het Laatste Nieuws (de krant) of een klimaatwetenschapper interviewen voor Q-music. Als mensen mij zien op tv of horen op de radio moet er meteen een belletje rinkelen - hé, dat is Martijn, het gaat over wetenschap! -, maar ook achter de schermen zal ik de boel coördineren. Eigenlijk word ik vanaf augustus de Paul D’hoore van honderd en één thema’s.”

Als mensen mij zien op tv of horen op de radio moet er meteen een belletje rinkelen - hé, dat is Martijn, het gaat over wetenschap! -, maar ook achter de schermen zal ik de boel coördineren. Eigenlijk word ik vanaf augustus de Paul D’hoore van honderd en één thema’s Martijn Peters

We kunnen al eens oefenen. Als dit je eerste dag was, stuurden we je naar Labiomista.

“Je bedoelt het project van kunstenaar Koen Vanmechelen, waarbij hij de oude dierentuin van Zwartberg ombouwde tot experimenteel wonderlab dat moet uitgroeien tot culturele en toeristische trekpleister. Wetenschappelijke thema’s zoals biodiversiteit of circulaire economie doen dienst als inspiratie. Wetenschappers doen wel eens smalend over de artiest. Ik heb de man thans nooit horen zeggen dat hij aan onderzoek doet, hij is een kunstenaar. Hij verwoordt dat ook heel mooi: ‘Ik ben een soort lijm tussen wetenschap en kunst.’ Labiomista is daar een prachtig voorbeeld van. Het zet mensen aan het denken en zo ontstaat het maatschappelijke debat. Ook pakweg een striptekenaar of een acteur kan aan wetenschapscommunicatie doen. Tekenen, toneelspelen: je hebt massa’s instrumenten om wetenschap over te brengen.”

Wordt er wel eens smalend gedaan over jouw ‘instrument’, Instagram?

“Natuurlijk krijg ik wel eens kritiek. De druk op wetenschappers is hoog: naast lesgeven en onderzoek doen wordt er nu ook van hen verwacht dat ze hun werk met veel tralala naar buiten te brengen. Ik vind dat geen plicht van een wetenschapper, maar zelf doe ik het maar al te graag. Via mijn account Story of a Scientist maak ik wetenschap toegankelijk voor een breed publiek. Ik maak veel gebruik van IGTV en heb mijn eigen videoreeks. In de videoreeks scicomm geef ik mijn volgers een inkijk in de avonturen van een stafmedewerker communicatie aan de UHasselt. Zo beland ik wel eens in de jury van een wetenschapswedstrijd, interview ik weervrouw Jill Peeters tijdens de klimaatbetoging en geef ik onderzoekers tips en tricks over hoe ze hun werk naar buiten moeten brengen. Ik geef mijn volgers trouwens ook elke week een boodschap mee van een beroemde wetenschapper of influencer. Vaak zijn dat echt mensen die bekend zijn in de US of een eigen science show hosten. Mijn Amerikaanse tongval zou trouwens feilloos zijn. Ik genereer mijn content in het Engels.”

Natuurlijk krijg ik wel eens kritiek. De druk op wetenschappers is hoog: naast lesgeven en onderzoek doen wordt er nu ook van hen verwacht dat ze hun werk met veel tralala naar buiten te brengen. Ik vind dat geen plicht van een wetenschapper, maar zelf doe ik het maar al te graag Martijn Peters

In het Nederlands heb je wel een accent. Krijgen we straks eindelijk een Limburgse presentator op televisie?

“Mijn Limburgse tongval is voor de mensen van DPGMedia absoluut geen struikelblok. Al krijg ik straks wel enkele dictielessen en mediatraining. Een bekende Vlaming worden was zeker geen kinderdroom maar een geboren verhalenverteller ben ik wel. Mijn opa woonde in de buurt van Bokrijk en was boswachter. Zijn aandeel in mijn liefde voor biologie is dan ook van kapitaal belang. De rest vloeide daar vanzelf uit voort. Als kleine jongen deed ik niets liever dan verhalen vertellen. Over dingen die ik had meegemaakt, maar vooral over biologie. Dat ik biomedische wetenschappen ging studeren was dan ook zo logisch als wat. In de derde graad ruilde ik Latijn in voor meer wetenschappen. Op mijn 24ste startte ik mijn doctoraat over minuscule lichtgevende deeltjes die ingezet kunnen worden voor het bestuderen van hersenziektes zoals Multiple Sclerosis. Een mix van chemie, fysica en biologie: op mijn lijf geschreven.”

Zou jij je als modelstudent ook aan klimaatspijbelen gewaagd hebben?

“Ik zou natuurlijk eerst een briefje vragen aan mijn ouders en dan een keertje meegaan als statement, ja, dat wel. Al denk ik niet dat je door elke week brossen het verschil maakt… Tijdens de les biologie naar een klimaatwetenschapper luisteren lijkt mij een stuk interessanter. Het signaal van die jongeren was luid en duidelijk… maar ‘t is niet dat je er op dit moment ook nog maar iets van hoort hé. Mensen vergeten snel. Alleen Greta Thunberg, zij is vereeuwigd als icoon.”

Annick Ponthier, voorzitter van Vlaams Belang Limburg, uitte zich recent nogal twijfelachtig over klimaatopwarming in deze krant. “Ik zou niet weten of het bestaat,” merkte ze op.

“Wij, wetenschappers, kunnen niet verwachten dat onze beleidsmakers verstandige beslissingen nemen als we ze niet goed informeren. Daarom wil ik deze kans met beide handen grijpen. Het is fantastisch dat een gigant als DPGmedia investeert in wetenschap. Nooit eerder werden mensen zo overspoeld met informatie. Het is heel moeilijk om fake van real news te onderscheiden. Als jij wilt geloven dat de aarde niet opwarmt, zal Google dat met duizend goed onderbouwde hits bevestigen. Maar laat ik wel wezen: klimaatopwarming is onoverkomelijk. Daar bestaat geen wetenschappelijke discussie over. En ik popel om mensen daar meer duiding bij te geven.”

Blijft de vraag: hoe schop je het van stafmedewerker communicatie aan de UHasselt tot wetenschapsman op televisie?

“Tijdens mijn doctoraat had ik de kriebel eigenlijk al te pakken. Ik won de wetenschapsbattle, een wedstrijd waarbij je je onderzoek ludiek en bevattelijk voorstelt aan jonge kinderen. Een jaar later liep ik hun juf tegen het lijf in de dierentuin. ‘Ongelooflijk Martijn, de indruk die jij op die kinderen hebt nagelaten…’ Het is geweldig om te weten dat die jongens en meisjes naar mij opkijken. Zelf heb ik veel bewondering voor Robert Dijkgraaf uit Nederland of voor onze eigen Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel. Vlaanderen doet het lang niet zo slecht qua wetenschapscommunicatie. Maar er is natuurlijk nog werk aan de winkel.”

Het is fantastisch dat een gigant als DPGmedia investeert in wetenschap. Nooit eerder werden mensen zo overspoeld met informatie. Het is heel moeilijk om fake van real news te onderscheiden. Als jij wilt geloven dat de aarde niet opwarmt, zal Google dat met duizend goed onderbouwde hits bevestigen. Maar laat ik wel wezen: klimaatopwarming is onoverkomelijk. Daar bestaat geen wetenschappelijke discussie over. En ik popel om mensen daar meer duiding bij te geven Martijn Peters

Jouw vrouw Hannelore werd door Forbes uitgeroepen tot een van de dertig meest invloedrijke wetenschappers ter wereld onder de dertig jaar. Last van bewijsdrang?

Allesbehalve. Dat Hanneloré de beste wetenschapper is van ons twee staat buiten kijf, ze is gewoonweg een topwetenschapper. Met haar onderzoek naar de invloed van stofdeeltjes op het menselijk lichaam liet ze zich al vaker opmerken. Ze heeft een nieuwe visualisatietechniek uitgevonden om bij een persoon te zien wat die invloed nu precies is.

In november verwachten jullie je eerste kindje. Een superbaby?

Ik zeg altijd: een kind is geen verlengstuk van jezelf. Natuurlijk wil ik dat mijn zoontje een passie ontwikkelt en zich daar 100 procent voor inzet. Maar of hij nu profvoetballer wordt of zelfstandige in de bouw doet er écht niet toe… Of ik een deelname aan Tempatation Island zou toejuichen? Goh, ik zou er toch wel een grapje over maken. Maar als dat echt zijn ding is… Ik wil mijn kind normen en waarden meegeven, maar zal hem nooit in een bepaalde richting dwingen. Stel dat mijn zoon in het foute lichaam wordt geboren en een geslachtsverandering moet ondergaan, zal ik hem daarin steunen. Mijn moeder is kleuterjuf en mijn vader sportleerkacht, maar hij ging later werken op de Ford waar hij zich omschoolde tot verpakkingsingenieur. Ik werd thuis nooit onder druk gezet. Misschien is dat ook wel de reden dat ik sta waar ik nu sta. Mijn ouders zijn hoe dan ook trots op mij.