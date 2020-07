“In Limburg gaan ze de filmpauze missen", Kinepolis Hasselt gaat vandaag voorzichtig van start Marco Mariotti

01 juli 2020

17u37 0 Hasselt We mogen weer naar de cinema, en dat ziet Kinepolis duidelijk aan het aantal reservaties. Op de eerste dag zagen ze in België 5.000 reservaties binnenlopen. Opvallende maatregel is het schrappen van de pauze. “Een film pauzeren deden we eigenlijk alleen in Limburg nog", vertelt Anneleen Van Troost van Kinepolis.

Van een stormloop is nog niet meteen sprake, maar het aantal reservaties wat cinematickets betreft staat momenteel al op 10.000 stuks, waarvan de helft op de eerste dag. Hoeveel van die tickets in Hasselt zijn verkocht, konden ze bij Kinepolis niet vertellen. “Maar we zijn blij iedereen in Hasselt terug te mogen ontvangen", zegt Annelaan Van Troost, woordvoerster bij Kinepolis.

Wie naar de film gaat, zal moeten wennen aan heel wat dingen. Je tickets kan je voortaan enkel nog online bestellen. Wie dat niet deed, kan dat ter plaatse via een app boeken. Het ticket zal je aan een controlepunt zelf moeten scannen.

En even kiezen tussen de rek chips is ook voorbij. “Dat kan natuurlijk wel nog digitaal. Op de website kan je je drank en eten reserveren. In de cinema zal er een afhaalpunt zijn waar je je bestelling kan ophalen. Van daar uit kan je doorlopen naar de zaal via de juiste markeringen." Per zaal zullen maximaal 200 personen worden toegelaten. Bedoeling is dat je naar het zitje wandelt dat op je kaart staat aangeduid. “Het systeem is zo voorzien dat er altijd twee zetels leeg zijn naast een bubbel.”

Nog opvallend is het schrappen van alle pauzes. Iets dat blijkbaar alleen in Limburg steevast bij elk film stond ingepland. “In andere provincies worden enkel pauzes gehouden bij heel lange films. In Limburg is dat historisch anders gegroeid, maar ook hier moeten helaas de pauzes geschrapt worden. Wie dus naar het toilet moet, gaat best even op voorhand.”

De programmatie komt stilaan op gang, maar op nieuwe kaskrakers is het nog even wachten tot begin augustus.